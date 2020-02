Motor und Ideengeber auch beim Roten Kreuz

Merchingen.Gerhard Möhler hatte sich so sehr auf den Besuch des Fastnachtsumzugs der „Brogge“ am vergangenen Sonntag gefreut. Er hatte sich noch mit Freunden verabredet, um sich anschließend mit ihnen im Schlosssaal zu treffen. Leider ging dieser Wunsch für ihn nicht mehr in Erfüllung, denn er starb überraschend am Samstagabend im Alter von 76 Jahren. Gerhard Möhler war in der Stadt eine Institution und über die Kreisgrenzen hinaus auch als erfolgreicher Bauunternehmer bekannt.

Gerhard Möhler wurde am 7. November 1943 als Sohn des Maurers Josef Möhler und dessen Frau Christin in Boxberg geboren. Nach der Schule begann er eine Lehre als Maurer bei seinem Onkel in Erlenbach, legte die Gesellenprüfung ab und besuchte in Konstanz die Meisterschule.

Obermeister der Maurerinnung

Nach der Meisterprüfung im Maurerhandwerk kehrte er in die Heimat zurück und übernahm als eigenständiger Unternehmer das elterliche Baugeschäft. Bereits 1972 trat Gerhard Möhler in die Bauinnung ein und hatte dort viele wichtige Ämter inne. Schließlich wurde er nach der Fusion der Bauinnungen Buchen und Mosbach im November 2007 zum Obermeister gewählt. Dieses Amt gab er vor wenigen Jahren ab. Seinen Maurerbetrieb übergab er seinem Sohn und ging in den wohlverdienten Ruhestand.

Seit 1957 im Sportverein

Trotz seines zeitraubenden Berufes nahm er sich stets Zeit, die Vereine seiner Heimatgemeinde zu unterstützen. Beim Sportverein, dem TSV Merchingen, trat er im Jahre 1957 ein, schnürte dort 15 Jahre lang die Kickschuhe und gehörte viele Jahre dem Vorstand an. 2004 wurde er zum Ehrenmitglied ernannt.

Das Deutsche Rote Kreuz lag dem Verstorbenen sehr am Herzen. Seit 1963 war er im örtlichen Ortsverein Ravenstein aktives Bereitschaftsmitglied und führte diesen auch über 30 Jahre erfolgreich als erster Vorsitzender. Über mehr als zwei Jahrzehnte hinweg engagierte sich Gerhard Möhler als ehrenamtlicher Fahrer im Ärztlichen Bereitschaftsdienst in Adelsheim. Viele Jahre saß er zudem für den DRK-Ortsverein Ravenstein im Vorstand des Kreisverbands Buchen.

Verdienstmedaille des DRK

Auf Grund seiner Verdienste um das Rote Kreuz wurde er 1998 mit der Verdienstmedaille des DRK-Landesverbandes und in Gold des DRK-Kreisverbandes geehrt. Im Jahre 2002 wurde er zudem zum Ehrenmitglied des DRK-Ortsvereins Ravenstein ernannt und 2013 für seine 50-jährige Mitgliedschaft geehrt. Ohne Gerhard Möhler wäre der Verein heute nicht das, was er ist. Er war Motor und Ideengeber.

Mit Rat und Tat für Schlossausbau

Zudem war Möhler Gründungsmitglied des Fördervereins „Schlossausbau“, dessen Vorstand er seit 1982 angehörte. Dem Verein stand er immer mit Rat und Tat als Bausachverständiger zur Seite. Sein Amt übte er stets mit hohem Sachverstand und vollem Engagement aus. Dabei zeichneten ihn vor allem seine offene Art, seine Hilfsbereitschaft und seine langjährige Erfahrung aus. Weiterhin war er passives Mitglied der Musikkapelle und Mitglied des CDU-Stadtverbands, wo er auch verantwortliche Ämter begleitete.

Groß war sein Engagement im kirchlichen Leben, zudem war er ein äußerst fähiger Kommunalpolitiker. Von 1974 bis zum Jahr 2014 gehörte er dem Gemeinderat der Stadt Ravenstein an und hat dessen erfolgreiche Entwicklung maßgeblich mitgestaltet. In der Amtszeit der Bürgermeister Horst Ullrich, Horst Weber und Hans-Peter von Thenen war er deren Stellvertreter. Auch als langjähriger Ortschaftsrat des Stadtteils Merchingen hat er sich ehrenamtlich für diesen engagiert und hat sich in dieser Zeit für die Belange seiner Einwohner eingesetzt. Seine Fachkenntnisse als Maurermeister kamen der Stadt in seiner Tätigkeit als Gutachter im Gutachterausschuss von 1975 bis zuletzt zugute.

Ehrennadel des Gemeindetags

Gerhard Möhler wurde im Jahre 1987 die Ehrennadel des Gemeindetages Baden-Württemberg und die Bürgermedaille seiner Heimatstadt in Würdigung und Anerkennung seiner Leistungen um die Stadt und seiner Bürger verliehen.

Mit Gerhard Möhler verliert die Stadt einen hoch geschätzten und beliebten Bürger, der sich in seiner Heimatstadt bleibende Verdienste erworben hat. Er hinterlässt eine große Lücke und wird in der Dorfgemeinschaft fehlen.

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 27.02.2020