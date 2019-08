Mit viel Herzblut die Schule entwickelt

In ihren wohlverdienten Ruhestand wurde Doris Bartle verabschiedet. Seit 26 Jahren war sie an der Grundschule Merchingen als Lehrerin und seit 22 Jahren als Rektorin tätig.

Merchingen. Den Kindern in der Grundschule Merchingen merkte man an, dass dieser vorletzte Schultag vor den Sommerferien kein gewöhnlicher Tag war. Denn im Rahmen einer fröhlichen und bunten Feier, mitgestaltet von den Schülern aller Klassen, wurde die beliebte Rektorin und Pädagogin Doris Bartle in den wohlverdienten Ruhestand verabschiedet. Michaela März begrüßte zahlreiche Ehrengäste, ehe die Kinder ihren Auftritt hatten. Mit den fröhlichen Liedern „Leben ist mehr“ und „Ade Goodbye“ sowie den Gedichten „Zum Ruhestand“ und „Zur Zeit“ verabschiedeten sie sich von ihrer Rektorin mit einer Blume und überreichten ein Erinnerungsbild mit ihren Fingerabdrücken.

Schulamtsdirektor Frey erinnerte sich in seiner Ansprache an das im November vergangenen Jahres begangene Dienstjubiläum von Doris Bartle. Zu diesem Zeitpunkt war sie bereits 40 Jahre als Lehrerin im Dienst. Damals hatte er, wie er sagte, noch nicht damit gerechnet, dass sie bereits kurz nach Jahresbeginn ihren Ruhestand beantragt. In seiner Laudatio und einem kurzen Rückblick auf die berufliche Vita würdigte Frey die Arbeit der scheidenden Rektorin. Mehr als 20 Jahre habe man nunmehr beruflich miteinander zu tun. Er betonte, dass man mit dieser Feier eine Lehrerin und Rektorin die, egal an welcher Stelle ihres Berufslebens, mit hohem Engagement, Pflichtgefühl und Verantwortungsbewusstsein ihre pädagogische Arbeit stets mit Freude erfüllte und immer kooperativ und hilfsbereit war. Eine Persönlichkeit, die sich zurecht mit ihrer ruhigen, freundlichen, besonnenen Art großen Respekt und Wertschätzung erworben habe.

Heimat gefunden

Nach dem Studium begann ihr Schuldienst 1986 in Amorbach. Seit 26 Jahren ist sie in Merchingen als Lehrerin tätig und seit 1997 auch als Rektorin. Hier habe sie ihre berufliche „Heimat“ gefunden und sei hier auch verwurzelt. Er dankte ihr auch im Namen des Staatlichen Schulamtes Mannheim und wünschte Bartle im neuen Lebensabschnitt alles Gute, Gesundheit und Gottes Segen. Sie sei stets eine Lehrerin mit Herz und Verstand gewesen, wie er in einem anschließenden Gedicht ausdrückte, und überreichte die Entlassungsurkunde. Zum Schluss gab es von Schulamtsdirektor noch einen musikalischen Abschiedsgruß. Auf der Trompete spielte Frey „On the sunny side of the street“.

Als Vertreter der Stadt Ravenstein und des Schulträgers würdigte Bürgermeister von Thenen den Einsatz der Geehrten. Nach vielen Jahren der Tätigkeit als Lehrerin, Schulleiterin und auch als Rektorin habe sie nunmehr ihr „Klassenziel“ erreicht und verlasse den Schuldienst, um in den wohlverdienten Ruhestand zu treten. Ihre gewiss nicht leichte Aufgabe hier an der Schule sei sie stets mit großem Elan angegangen. Die Entwicklung, die die Schule genommen habe, sei dabei wesentlich von ihrem Einsatz geprägt worden. Lehrerin zu sein, war für sie, so von Thenen, eine Berufung. Der Bürgermeister bedankte sich bei ihr für den Einsatz und die Erfolge, im Namen der Stadt. Mit einem großen Strauß Blumen sowie einer Urkunde und einem Wappenteller verabschiedete er die Rektorin.

Viele Generationen begleitet

Schuldekan Martin Schwarz bedankte sich bei Bartle, die sich mit Herzblut für ihre Schulkinder einsetzte, in dem sie der einen und anderen Generation in ihrer 40-jährigen Dienstzeit stets die Hand reichte. Marina Müller sprach im Namen des Elternbeirates, der Eltern und der Kinder und dankte Bartle für ihre Arbeit. Sie habe nicht nur ihren Beruf gelebt, sondern auch geliebt. Sie legte gemeinsam mit dem Kollegium als Rektorin dieser kleinen und familiären Schule den Grundstein für den Werdegang der Kinder. Nach einem weiteren Beitrag des Kollegenteams verabschiedeten sich diese mit einem „Goodbye“ von Michaela März, die sich bedankte im Namen der Kolleginnen für die stets gute Zusammenarbeit.

Ein „Glücksfall“

In ihrem Schlusswort sagte Bartle, dass sie sich während ihrer Dienstzeit immer auf das Team verlassen konnte. Der Austausch war rege und wertvoll. Am heutigen Abschiedstag überwiege die Dankbarkeit. Sie bedankte sich auch bei den Grußwortrednern für die vielen guten Wünsche und bei den Kindern für die musikalischen Beiträge sowie dem Schulträger, der stets die pädagogische Arbeit an der Schule begleitet und unterstützt habe. Unkompliziert war auch die Zusammenarbeit mit dem Elternbeirat, den sie als „Glücksfall“ bezeichnete. Ihr Beruf habe ihr viel Freude bereitet und die Arbeit mit den Kindern war stets herzerfrischend. Die Feier endete mit einem letzten musikalischen Beitrag des Elternbeirates und der Kollegen mit dem Titel „Fern von der Schule“, an der Gitarre begleitet von Karl-Heinz Börkel.

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 02.08.2019