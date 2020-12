Kooperation bringt mehr Sicherheit

Die Stadt Ravenstein und der Zweckverband Wasserversorgung Nord-Ostwürttemberg kooperieren zukünftig in der Wasserversorgung. Im Merchinger Rathaus wurde der Vertrag unterzeichnet.

Ravenstein. Den Vertrag zur Zusammenarbeit unterzeichneten Ravensteins Bürgermeister Ralf Killian sowie der Geschäftsführer des Zweckverbands Wasserversorgung Nord-ostwürttemberg (NOW) Dr. Jochen Damm im Sitzungssaal des Rathauses in Merchingen. Bereits seit 2016 befasste sich der Gemeinderat mit diesem Thema.

Zusammenarbeit beschlossen

In der Sitzung des Gemeinderats vom November wurde eine Zusammenarbeit mit der NOW durch den Gemeinderat beschlossen. Die Versorgung der Bürger mit Trinkwasser gehöre zur Kernaufgabe einer jeden Stadt und Gemeinde, sagte Bürgermeister Killian, der weiter betonte: „Wir stehen im Bereich der Wasserversorgung verschiedenen Herausforderungen gegenüber. In den vergangenen trockenen Sommern habe man zum Teil erhebliche mikrobielle Belastungen im heimischen Wasservorkommen feststellen müssen, das deswegen nicht optimal genutzt werden konnte. Außerdem verfügt die Stadt neben der eigenen Wassergewinnung über kein sicheres zweites Standbein in der Wasserversorgung.“ Zudem sei das örtliche Wasservorkommen mit 21 Grad deutscher Härte relativ hart. Gemeinsam mit dem neuen zukünftigen Partner der NOW gehe man diese Herausforderungen an. Geplant ist, dass zukünftig das Rohwasser der Ravensteiner Quellen zum NOW-Wasserwerk in Niedernhall gefördert wird, dort zentral aufgearbeitet und enthärtet und dann wieder im Netz der Stadt verteilt wird. Durch die Zusammenarbeit der Stadt und der NOW sowie der Möglichkeit einer finanziellen Unterstützung durch das Land Baden-Württemberg erhalten die Bürger voraussichtlich ab Frühjahr 2023 Trinkwasser in noch besserer Qualität und einer geringeren Wasserhärte von rund 13 Grad deutscher Härte, sagte Killian weiter.

Geschäftsführer Dr. Jochen Damm sagte, dass die Stadt Ravenstein mit Beginn der Trinkwasserlieferung durch die NOW das 75. Verbandsmitglied des Zweckverbandes wird und ihren Bedarf an Trinkwasser, rund 130 000 Kubikmeter, vom Wasserwerk in Niedernhall erhalten wird. Gerade in Zeiten des Klimawandels komme der Versorgungssicherheit und der optimalen Nutzung von Rohwasser eine deutlich größere Bedeutung zu. Gemeinsam können dies Kommunen besser und effizienter erreichen, als wenn sie alleine auf sich gestellt sind.

Seit ihrer Gründung im Jahre 1953 ist die Wasserversorgung Nordostwürttemberg (NOW) als kommunaler Zweckverband zu 100 Prozent in öffentlicher Hand. Diesem gehören derzeit 49 Städte und Gemeinden, 17 Zweckverbände, vier Stadtwerke und vier Landkreise an. Zudem ist die NOW der drittgrößte Fernwasserversorger in Baden-Württemberg. Die NOW befinde sich seit fast 15 Jahren in einem dynamischen Prozess. Dr. Jochen Damm ist davon überzeugt, dass durch die neue Zusammenarbeit und einem Verbund von örtlichen und überregionalen Wasserversorgern leistungsfähigere kommunale Wasserversorgungsstrukturen für die Zukunft geschaffen werden können, die für alle Beteiligten ein Zugewinn an Versorgungssicherheit bedeuten. Er zeigte auch die Vorteile dieser neuen Kooperation auf.

Damit das Rohwasser der Ravensteiner Quellen nach Niedernhall und das aufbereitete Trinkwasser vom Wasserwerk zurück nach Ravenstein gelangen, sind aber auch Baumaßnahmen erforderlich. So werden eine Rohwasser- und eine Reinwasserleitung von Ravenstein zum bestehenden Leitungsnetz bei Schöntal verlegt. Zudem sind Umbauarbeiten am Pumpwerk in Merchingen notwendig. Die Investitionskosten für das Projekt betragen voraussichtlich 1,385 Millionen Euro, wovon 80 Prozent durch das Land Baden-Württemberg gefördert werden, sagte Bürgermeister Killian abschließend. Die übrigen 20 Prozent wird die NOW der Stadt über ein jährliches Pachtentgelt erstatten. Sollten die bereits im Oktober beantragten Landesfördermittel im Februar 2021 bewilligt werden, kann der Leitungsbau 2022 erfolgen und nach dem Umbau des Pumpwerks Merchingen Anfang 2023 das weichere Trinkwasser aus Niedernhall in der Stadt Ravenstein verteilt werden. F

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 11.12.2020