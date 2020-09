Kommandant zurückgetreten

Oberwittstadt.Mit einer umfangreichen Tagesordnung befasste sich der Gemeinderat in seiner ersten Sitzung nach der Sommerpause am Donnerstagabend im Dorfgemeinschaftshaus. Neben dem Brandschutz für das Schloss Merchingen wurden drei Bauanträge, darunter auch der Neubau des Seniorenzentrums in Merchingen, genehmigt. Ebenso die Neufassung der Hauptsatzung der Stadt.

Zwei Bauanträge genehmigt

Ein erster vorgelegter Bauantrag befasste sich mit der Nutzungsänderung eines Aufenthaltsraums in eine Ferienwohnung. Wie Ratschreiber Anton Friedlein erläuterte, beabsichtigt die Bauherrschaft das bisher als Aufenthaltsraum genutzte Gebäude zur Ferienwohnung auszubauen. Das Grundstück liegt im Ortsetterbereich ohne baurechtliche Festsetzungen. Äußerliche Veränderungen werden nicht durchgeführt. „Der Ortschaftsrat hat dem Bauvorhaben seine einstimmige Zustimmung erteilt“, so Friedlein. Der Gemeinderat stimmte ebenfalls zu. Den zweiten Bauantrag zur Modernisierung und Erweiterung eines Wohnhauses in Hüngheim erläuterte Friedleins Nachfolger Timo Brehm. Wie er sagte, beabsichtigt der Bauherr über der Garage eine Aufstockung vorzunehmen und auf dem bestehenden Anbau zudem ein Pultdach zu errichtet. Das Objekt liegt im Ortsetterbereich und grenzt direkt an das Grundstück „alte Schule“ an. Ohne Fragen wurde dem Bauantrag zugestimmt.

Die Auftragsvergabe zur Dacherneuerung des Farrenstalls in Erlenbach war weiterer Beratungspunkt. Wie Bürgermeister Killian informierte, befindet sich das Dach in einem sehr schlechten Zustand und die Asbestplatten sind nicht mehr dicht. Die Maßnahme ist im Haushaltsplan mit einem Betrag von 20 000 Euro eingestellt und soll noch in diesem Jahr umgesetzt werden.

Nach der erfolgten Ausschreibung wurden zwei Angebote abgegeben, wovon eines nach rechtlicher Prüfung nicht gewertet werden konnte. Der Auftrag wurde danach an die Firma Walz Dachbau (Oberschefflenz), als preisgünstigster Anbieter, zu einem Angebotspreis von rund 26 124 Euro vergeben. „Die Mehrkosten sind im Haushalt zu finanzieren, was durch Einsparungen möglich ist“, sagte Killian abschließend.

Änderungen vorgestellt

Etwas Beratungs- und Diskussionsbedarf gab es bei der Neufassung der Hauptsatzung der Stadt Ravenstein, deren jetzige Fassung aus dem Jahre 1996 stammt. Aufgrund der Änderung der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg besteht die Möglichkeit zur Durchführung von Sitzungen ohne persönliche Anwesenheit der Mitglieder im Sitzungsraum. Hauptamtsleiterin Kerstin Nunn erläuterte die Änderungen im vorliegenden Entwurf. Die Neufassung der Hauptsatzung wurde mit zwei besprochenen Änderungen einstimmig genehmigt und tritt nach Bekanntgabe in Kraft.

Der bisherige Abteilungskommandant der Abteilungswehr Merchingen Christoph Müller, wurde vom Gemeinderat von seinem Dienst entpflichtet. Er ist zurückgetreten, da er seinen Hauptwohnsitz außerhalb der Stadt verlegte. Derzeit wird per Briefwahl ein neuer Abteilungskommandant von den Feuerwehrkameraden gewählt. Das Ergebnis soll am Wochenende vorliegen.

Bürgermeister Killian teilte mit, dass der Auftrag für die erforderliche Sanierung der Mauer am Bürgerhaus Erlenbach mit einer Summe von 9000 Euro vergeben wurde.

Das Gemeindeoberhaupt informierte außerdem darüber, dass am Samstag, 10. Oktober, ab 15 Uhr eine Waldbegehung stattfinden wird. Die teilnehmenden Förster werden über den Zustand des Stadtwaldes berichten. Treffpunkt ist auf dem Schlossplatz. Interessierte Bürger sind ebenfalls willkommen.

Die Sanierung von Schachtdeckeln im Stadtgebiet erfolgte Ende August. Weitere anstehende Sanierungen werden im kommenden Jahr durchgeführt. Bürgermeister Killian informierte darüber, dass die Bauarbeiten zum Ausbau von Feldwegen in Hüngheim und Ballenberg kurz vor dem Abschluss stehen.

Als eine erfreuliche Nachricht bezeichnete es der Bürgermeister, dass ein Hauseigentümer in Oberwittstadt ein Haus für die Unterbringung einer Flüchtlingsfamilie mit sechs Personen bereit stellte, wofür er dankte. Die Suche nach geeignetem Wohnraum für solche Personen gestaltet sich in der Stadt schwierig, zudem diese für die weitere Unterbringung von asylsuchenden Menschen noch zusätzlichen Wohnraum benötigt.

Nach den Fragen aus dem Gemeinderat, wo es zahlreiche Wortmeldungen gab, schloss sich ein nichtöffentlicher Teil an. F

