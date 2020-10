Kleines Baugebiet für heimischen Bedarf

Nach fast zweijähriger Pause traf sich der Ortschaftsrat Bronnacker wieder zu einer Sitzung im Bürgerhaus.

Bronnacker. Auf der Tagesordnung stand zunächst das in Bronnacker geplante Baugebiet. Nachdem Ortsvorsteherin Katrin Wölfel neben Bürgermeister Ralph Matousek und Gemeinderätin Susanne Grimm auch einige interessierte Zuhörer begrüßt hatte, führte sie kurz in das Thema ein. Danach informierte Bürgermeister Matousek über den derzeitigen Sachstand.

Baugebiet erworben

Vor rund zwei Jahren sei eine Umfrage zur künftigen baulichen Entwicklung des Ortsteils durchgeführt worden, so Matousek. Unter Abwägung aller dafür zu berücksichtigenden Kriterien sei eine Fläche im östlichen Ortsteil übriggeblieben. „Der Kauf des Geländes, auf dem das künftige Baugebiet erschlossen werden soll, wurde von der Gemeinde bereits abgeschlossen. Die erworbene Baugebietsfläche verfügt über ausreichend Erschließungsmöglichkeiten“, erklärt der Bürgermeister. Der vorhandene Abwasserkanal liege für die Entwässerung der Häuser mit Kellerausbau im hinteren Bereich des geplanten Baugebietes eventuell nicht tief genug, so dass das Abwasser der Kellerräume zur Entsorgung angehoben werden müsse.

Das am Rande befindliche Stromhäuschen soll im Zuge der Erschließung auf eine angrenzende Fläche verlegt werden – in Verbindung mit einem modernen leistungsfähigeren Trafo. Die Größe des künftigen Baugebietes sei noch nicht abschließend festgelegt, so Matousek weiter. „Die Entwurfsplanungen sehen sechs Bauplätze vor, die nach Möglichkeit nicht größer als 6,5 Ar sein sollen.“ Eine Planvariante mit sieben bis acht etwas kleineren Bauplätzen mit einem „Wendehammer“ sei derzeit noch in Planung. Im kommenden Jahr solle dafür das Bebauungsplanverfahren angestoßen werden. Danach sollen die nächsten Schritte eingeleitet werden.

Wie der Bürgermeister weiter sagte, bestehe derzeit allgemein eine hohe Bauplatznachfrage. Mit dem neu geplanten Baugebiet solle nur der einheimische Bedarf abgedeckt werden. Eine erste Vorkalkulation lasse einen voraussichtlichen Bauplatzpreis von bis zu 120 Euro je Quadratmeter erwarten.

Das neue Baugebiet soll den Namen „Schinderacker“ erhalten, worüber der Ortschaftsrat aber nochmals abschließend beraten werde. Der Ortschaftsrat schlug vor, dass sich die Gemeinde um die freien Flächen und Gebäude im Ortskern kümmern müsse, um Bauplätze zu erhalten. Dazu erklärte der Bürgermeister, dass das für die Gemeinde derzeit wirtschaftlich nicht tragbar wäre.

Ein weiteres Thema der Sitzung war die geplante Glasfaserversorgung im Neckar-Odenwald-Kreis, und auch in der Gemeinde Rosenberg. Norbert Link von der BBV-Vertriebsgruppe sowie Bürgermeister Matousek informierten über den geplanten Ausbau der Breitbandversorgung.

„Regio-Box“ statt Trinkbrunnen?

Die Ortsvorsteherin informierte weiter, dass auf dem Parkgelände im Ort die Errichtung eines Trinkbrunnens zur Versorgung der Radfahrer, gekoppelt mit einer E-Bike Station angeregt worden sei. Der Ortschaftsrat vertrat aber die Meinung, dass die Kosten und der damit verbundene Pflege- und Erhaltungsaufwand in keinem vertretbaren Verhältnis stehe und empfahl alternativ die Aufstellung einer „Regio-Box“ auf dem Dorfplatz. Die Errichtung einer E-Bike-Station wurde vom Ortschaftsrat als nicht erforderlich angesehen, da diese bereits in anderen Gemeinden vorhanden seien. Der Ortschaftsrat wird für die „Regio-Box“ eigene Konzepte ausarbeiten. „Dafür gibt es aber im Moment keine Fördermöglichkeit durch Leader“, merkte Bürgermeister Matousek an.

Ortsvorsteherin Wölfel berichtete anschließend, dass auf dem Spielplatz in diesem Sommer der Sand ausgetauscht worden sei und zu dessen Schutz eine Abdeckplane angebracht wurde. Den derzeitigen Pflegebedarf möchte sie mit dem Förderverein abstimmen. Der asphaltierte Weg zum Spielplatz bekomme Risse, die noch vor dem beginnenden Winter repariert werden sollten. Aufgrund des Alters sollten die Schäden auf Gewährleistungsmängel geprüft werden.

Weiter berichtete die Ortsvorsteherin zum Punkt „Jugendraum“, dass der Heizraum des Bürgerhauses wegen Unterlüftung schon seit geraumer Zeit unter Sporenbildung leide. Aufgrund der Feuchtigkeitsverhältnisse sei im angrenzenden Heizraum die Zwischenwand herausgenommen worden. Die neue Zwischenwand soll nun gemauert und mit einem geeigneten Feuchtigkeitsschutz errichtet werden. Die Arbeiten befinden sich in der Abstimmung mit der Gemeinde.

Abschließend informierte Ortsvorsteherin Wölfel über die zwischenzeitlich erfolgte Sanierung der Bänke und des Tisches auf der Parkgrünfläche.

