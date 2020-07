Kindergartengebühren werden erlassen

Oberwittstadt.Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am Donnerstagabend, nach einem Informationsvortrag des anwesenden Referenten der Breitbandversorgung Deutschland (BBV), Marcus Böker, die Planungen für den in der Stadt Ravenstein vorgesehenen Breitbandausbau mit Glasfaserkabeln zustimmend zur Kenntnis genommen.

Vertragsquote von 20 Prozent

Nach den umfangreichen und sehr detaillierten Ausführungen machten die Stadträte anschließend sehr zahlreich vom Angebot Gebrauch, Fragen zu stellen, die Böker kompetent beantwortete. In der Stadt Ravenstein wird eine Vertragsquote von jetzt 20 Prozent benötigt, was bedeutet, dass sich mindestens 273 Haushalte für einen Glasfaseranschluss entscheiden sollten, so dass mit den Bauarbeiten alsbald begonnen werden kann. Bisher war man von 35 Prozent ausgegangen.

Der Referent machte auch deutlich, dass diese Quote nur kreisweit erfüllt werden müsse. 2021 sollen die Bauarbeiten beginnen und bis 2024 abgeschlossen sein. Er bat die Verwaltung die BBV bei den Werbemaßnahmen zu unterstützen, die in der kommenden Woche beginnen sollen.

Informationsbüro eingerichtet

So wird in Osterburken ein Büro eingerichtet, in dem sich die Bürger über das Projekt ausreichend informieren können. Zudem bietet die BBV auch Vereinen eine Prämie für die Vermittlung von Vorverträgen an. Gemeinsames Ziel ist der flächendeckende Ausbau von Glasfaserkabeln in allen Ravensteiner Stadtteilen und den bestehenden Aussiedlerhöfen.

Über das Thema „Kindergartenbeiträge“ informierte Kämmerer Marcus Wägele. Mit der Verordnung der Landesregierung über infektionsschützende Maßnahmen gegen die Ausbreitung des Corona-Virus wurde der Betrieb von Kindertageseinrichtungen untersagt.

Mit den Soforthilfe-Abschlagszahlungen im Rahmen des „Hilfsnetzes für Familien und kommunale Einrichtungen“ beteiligte sich das Land beispielsweise an den Kosten, wenn Kommunen in den Monaten Mai bis Juli 2020 auf Elternbeiträge und Gebühren für Kindertagesstätten verzichten.

Kindergarten geschlossen

Auch in Ravenstein, so Wägele, war der Kindergarten „Entdeckerzwerge“ in Oberwittstadt vom 17. März an geschlossen, so dass keine Betreuung von Kindern in den entsprechenden Gruppen möglich war. Im Zuge dessen wurden die Gebühren für Kinderbetreuung ausgesetzt, um eine Entlastung der Familien herbeizuführen. Aufgrund schwankender Kinderbeiträge bezifferte Wägele den durchschnittlichen Kinderbeitrag über drei Monate auf monatlich 10 000 Euro. Es handelt sich um Kindergartengebühren von 30 000 Euro. Für Kindergartenkinder, welche im Juli angemeldet wurden, ist keine Beitragserlassung vorgesehen.

Der Gemeinderat stimmte einstimmig der Erlassung der Kindergartengebühren für den Kindergarten „Entdeckerzwerge“ für den Monat Mai bis Juli 2020 in Höhe von rund 30 000 Euro zu. F

