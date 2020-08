Kindergartenbeiträge steigen moderat

Oberwittstadt.Die Elternbeiträge für den Kindergarten in Oberwittstadt werden für das Kindergartenjahr 2020/2021 pauschal um 1,9 Prozent erhöht. Einem entsprechenden Vorschlag der Stadtverwaltung, vorgetragen von Kämmerer Marcus Wägele, stimmte der Gemeinderat Ravenstein in seiner Sitzung am Donnerstagabend in Oberwittstadt einstimmig zu.

Wie Bürgermeister Ralf Killian zuvor informiert hatte, sei vom Gemeindetag, Städtetag und den Kirchen in einer gemeinsamen Empfehlung vom 3. Juli eine pauschale Erhöhung der Elternbeiträge um 1,9 Prozent für das bevorstehende Kindergartenjahr 2020/2021 vorgeschlagen worden.

Mit dieser moderaten Anpassung, die je nach Gruppen eine Erhöhung von zwei bis acht Euro bedeutet, wolle man bewusst hinter der tatsächlichen Kostensteigerung zurückbleiben. Jedoch für die verlängerten Öffnungszeiten (32,5 Stunden wöchentlich) wird jetzt ein Zuschlag von 25 Prozent des jeweiligen Regelbeitrags berechnet. Aktuell liegt der Prozentsatz noch bei 15 Prozent. Der Beschluss sowie die notwendige Änderung der Satzung erfolgten einstimmig. F

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 08.08.2020