Keine ruhige Minute auf „Alla hopp!“-Anlage

Merchingen.Einen wunderschönen und erlebnisreichen Ferientag mit viel „Spiel, Spaß und Gemeinsamkeit“ gab es für die mehr als 50 Kinder aus den umliegenden Gemeinden auf der „Alla hopp!“-Anlage in Merchingen.

Pumptrackanlage

Der SPD-Ortsverein Bauland hatte zu dieser tollen Ferienaktion eingeladen, die bestens vorbereitet und organisiert war und bei schönem Sommerwetter stattfand.

Bei den verschiedenen Spiele- und Aktionsmöglichkeiten kam so für die Kinder keine Langeweile auf, denn sie vergnügten sich an den Spielgeräten der gesamten Anlage. Auf der „Pumptrackanlage“ wurde kräftig in die Pedale getreten. Die Schaukelpromenade wurde ebenso eifrig genutzt wie der Bewegungsparcours.

Ein besonderer Höhepunkgt war auch die Burgruine mit Tunnelrutsche. Im Schatten der Schutzhütte hatten die Helferinnen verschiedene Spiele wie Tischkegelspiel oder Kartenspiele vorbereitet. Zur Aktion gehörte auch ein Bastelstand sowie ein Maltisch.

Viele gekühlte Getränke

Für das leibliche Wohl war bestens gesorgt. Neben reichlich gekühlten Getränken hatte das anwesende Helferteam des SPD-Ortsvereins Bauland um dessen engagierten Vorsitzenden Michael Deuser (Merchingen) mit heißen Würstchen einen schmackhaften Imbiss vorbereitet. Der DRK-Ortsverein Ravenstein war mit zwei Ersthelfern vor Ort, um notfalls Erste Hilfe leisten zu können. Die Kinder waren von diesem vierstündigen Programm mehr als begeistert. F

