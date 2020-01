Josef Müller und Hans Longin Ehrenmitglieder

In der sehr gut besuchten Jahreshauptversammlung des Heimatvereins Hüngheim in der „Alten Schule“ wurde ein neuer Vorstand gewählt, der den Verein zukünftig leiten wird.

Hüngheim. Das seitherige Gremium mit Vorsitzendem Sven Seemann hatte sich nicht mehr zur Wahl gestellt. Neben den einzelnen Berichten wurden zahlreiche Mitglieder der „ersten Stunde“ für ihre langjährige Treue zum Verein geehrt. Die beiden Gründungsmitglieder Josef Müller und Hans Longin wurden auf einstimmigen Beschluss der Versammlung zu neuen Ehrenmitgliedern ernannt.

„Herausragende Arbeit“

Zu Beginn begrüßte Vorsitzender Sven Seemann neben den Mitgliedern den zukünftigen Bürgermeister Ralf Killian sowie Ortsvorsteher Steffen Ehmann. Nach dem Gedenken an die verstorbenen Mitglieder fasste die Versammlung auf Antrag des Vorsitzenden, den einstimmigen Beschluss, die beiden Gründungsmitglieder des Vereins, Josef Müller und Hans Longin, zu neuen Ehrenmitgliedern zu ernennen.

Seemann überreichte ihnen die Ehrenurkunde und ein Präsent, verbunden mit dem Dank für ihre herausragende Arbeit, die sie um den Verein leisteten und für den sich beide verdient gemacht haben.

Anschließend ehrte Seemann noch eine Vielzahl von Mitgliedern, die vor 25 Jahren dem Verein beigetreten sind. Dies waren: Thomas Brell, Gerhard Ehmann, Paul Friedlein, Thomas Friedlein, Elmar Heffele, Ewald Heffele, Andreas Illek, Kurt Jüngling, Clemens Kern, Anna Longin, Elvira Müller, Erwin Rüttenauer, Klaus Rüttenauer, Franz Deuser, Bernhard Friedlein, Cornelia Friedlein, Herbert Schneider, Josef Stahl, Erich Withopf, Brigtte Friedlein und Hilde Heffele.

Der Vorsitzende bedankte sich für ihre langjährige Treue zum Verein und überreichte als kleines Zeichen des Dankes eine Urkunde sowie ein Weinpräsent.

Schriftführerin Juliane Noe erstattete den Tätigkeitsbericht ab dem Jahr 2011 bis zum Ende des Jahres 2019. Sie erwähnte unter anderem als besondere Aktivität den damaligen Umbau der Vereinshalle zu einer Arztpraxis sowie das Ortsjubiläum. Wie sie betonte, war der Verein in den Jahren von 2013 bis 2018 nicht mehr aktiv. Ende letzten Jahres traf sich der Vorstand, um die Mitgliederversammlung vorzubereiten. Dem Verein gehören derzeit 43 Mitglieder an.

Kassenwart Hans Longin erstattete den Kassenbericht der letzten acht Jahre und machte detaillierte Ausführungen zu den Vereinsfinanzen. Bruno Nied und Kurt Jüngling hatten die Kassenunterlagen geprüft und wie Nied sagte, eine „beispielhafte Kassenverwaltung“ vorgefunden.

Es wurden keinerlei Beanstandungen festgestellt und dem Kassenwart ein großes Lob für seine Kassenführung ausgesprochen. Die von Bruno Nied durchgeführte Entlastung erfolgte einstimmig.

Vor den anschließenden Neuwahlen gab Vorsitzender Seemann bekannt, dass sich der seitherige Vorstand entschlossen habe, bei der Wahl nicht mehr zur Verfügung zu stehen, weshalb alle Vorstandsämter neu zu besetzen sind. Juliane Noe leitete die Wahl des Vorsitzenden. Hier wurde Armin Müller vorgeschlagen und einstimmig gewählt. Stellvertretender Vorsitzender wurde Steffen Ehmann. Als Schriftführer wurde Heiko Götzinger und als neuer Kassenwart Erik Longin gewählt. Das Amt der Kassenprüfer üben weiterhin Bruno Nied und Kurt Jüngling aus. Dem neuen Vorstand gehören als Beisitzer Werner Nied, Tobias Nies, Gunter Noe, Bernd Sebert und Ronny Mohr an. Unter Punkt „Verschiedenes“ ging das neue Ehrenmitglied Hans Longin in seinem kurzen Rückblick auf den damaligen Umbau der Vereinshalle ein. Der neu gewählte Vorsitzende Armin Müller bedankte sich bei den Mitgliedern für das ihm entgegengebrachte Vertrauen zur Wahl zum Vorsitzenden und betonte, dass der Verein mit einem neuen Vorstand gut aufgestellt sei und den Verein wieder mit Leben erfüllen werde. Mit vollem „Tatendrang“ wolle man nunmehr an den von den Mitgliedern gewünschten Rückbau der Vereinshalle gehen, sagte der neue Vorsitzende. Der seitherige stellvertretende Vorsitzende Reiner Illek dankte Sven Seemann für seine bisherige zum Wohle des Heimatvereins geleistete Arbeit.

Ortsvorsteher Steffen Ehmann überbrachte die Grüße des Ortschaftsrates und bedankte sich ebenfalls beim bisherigen Vorstandsteam für das gezeigte Engagement in den letzten Jahren. Wie er weiter sagte, sei er sehr zuversichtlich, dass der geplante Rückbau der Vereinshalle in diesem Jahr noch vorgenommen wird. Die hierfür anfallenden Umbaukosten sind im Haushaltsplan der Stadt Ravenstein für das Jahr 2020 eingestellt, der aber noch beschlossen werden muss. Es werden sicherlich noch einige Gespräche mit dem neuen Bürgermeister notwendig sein, sagte der Ortsvorsteher, der sich auch wünschte, dass die Arbeiten noch in diesem Jahr abgeschlossen werden, um den Raum wieder für die Dorfgemeinschaft zu nutzen und darin wieder viele schöne Feste feiern zu können. Ideen zur neuen Verwendung gibt es bereits genügend.

Der seitherige Vorsitzende Seemann beschloss die Versammlung und leitete zu einem gemütlichen Beisammensein über. F

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 17.01.2020