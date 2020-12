In Erlenbach hat sich viel getan

Zur letzten öffentlichen Sitzung des Ortschaftsrats Erlenbach fanden sich trotz der Corona-Bedingungen einige Bürger im Saal des Bürgerzentrums ein.

Erlenbach. Ortsvorsteher Reinhard Belzner begrüßte alle und war erfreut, dass auch Bürgermeister Ralf Killian anwesend war.

Rückblick auf Aktivitäten

Zum Einstieg gab der Ortsvorsteher mehrere Beschlüsse aus nichtöffentlichen Sitzungen bekannt. Einen Rückblick auf die Aktivitäten des Ortschaftsrates seit der Neuformierung im Herbst 2019 stellten Ortsvorsteher Belzner und sein Stellvertreter Bernhard Steinbrenner anhand einer vielseitigen Bilder-Präsentation vor. Dabei galt der Dank an allen Helfern, die dazu beigetragen haben, Erlenbach durch ihre nicht selbstverständliche Unterstützung weiter in die Zukunft zu führen.

Im nächsten Tagesordnungspunkt ging der Ortsvorsteher auf das Ergebnis der am 23. Juni durchgeführten Verkehrsschau ein. Einige Vorschläge seien umgesetzt worden, bei anderen habe der Ortschaftsrat keine Zustimmung der Fachbehörde des Landratsamts gefunden.

Um die Vorschläge des Ortschaftsrats ging es bei der Vorstellung der Wunschliste für den Haushaltsplan 2021. Die einzelnen Punkte seien vorab bereits in nichtöffentlicher Sitzung behandelt und zur Vorlage im Gemeinderat an die Verwaltung weitergegeben worden.

Im Einzelnen ging es um Restarbeiten am Bürgerzentrum bezüglich der Schimmelbeseitigung, die Verlegung einer Stromversorgung an die Grillhütte, die Gehwegsanierung im Gladiolenweg, die Beschaffung und Montage von Reststoffcontainern für das Bürgerzentrum und den Geb-Keller im Zuge der Brandschutzbegehung, die Beseitigung von Absenkungen an der Geranienstraße Richtung Merchingen, die Baugebiets-Erweiterung Kornblumenweg um vier Bauplätze und um die Fortführung des Flurneuordnungsverfahrens.

Auch wenn die Finanzsituation der Stadt angespannt sei, müsse es hier weiter gehen.

Der Ortsvorsteher zeigte sich zuversichtlich, voranzukommen. Die Überprüfung der Hundehalterliste wurde bereits in nichtöffentlicher Sitzung durchgeführt.

Nach der Beantwortung einiger Fragen aus dem Kreis der Ortschaftsräte übergab Reinhard Belzner das Wort an Bürgermeister Ralf Killian. Das Stadtoberhaupt erläuterte detailliert erledigte Projekte im fast abgelaufenen Jahr. Er gab zur Kenntnis, dass die angefangenen Projekte überwiegend abgeschlossen seien, die restlichen Projekte befänden sich in der Endphase. „Das hat Ravenstein weiter vorangebracht“, stellte er fest.

Danach stellte er die weiteren Planungen in allen Teilgebieten vor: Kita, Schule, Feuerwehr, die Flurneuordnung, die Baugebietserschließung, den Breitbandausbau, die Flüchtlingssituation, Brandschutzmaßnahmen in städtischen Gebäuden, Haushalt 2021, Straßenbaumaßnahmen, den Umgang mit städtischen Gebäuden und diverse andere Projekte.

Ralf Killian stellte auch Klausurtagungen zu den Themen „Feuerwehrbedarfsplan“ und „zukünftiger Umgang mit städtischen Gebäuden“ in Aussicht.

Er wünschte sich eine weiterhin gute Zusammenarbeit mit allen Gremien der Stadt und der Stadtteile und zeigte sich dabei zuversichtlich. Für seine umfangreichen Ausführungen erhielt er großen Applaus.

Bürgermeister Ralf Killian wünschte der Erlenbacher Bevölkerung frohe Adventstage, ein gutes neues Jahr verbunden mit der Hoffnung auf ein baldiges Ende der Corona-Situation.

Tatkraft und Einsatz

Reinhard Belzner beendete die öffentliche Sitzung, wobei er sich den Wünschen des Bürgermeisters anschloss. Für ihn und den gesamten Ortschaftsrat sei es bemerkenswert, wie sich die Erlenbacher Bürger tatkräftig bei der Umsetzung der einzelnen Projekte beteiligen.

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 09.12.2020