Großartiger Erfolg für Jugendtreff und Heimatverein

Unterwittstadt.Gemeinsam feierten am vergangenen Wochenende der Jugendtreff seinen 40. und der Heimat-und Kulturverein seinen 20. Geburtstag mit einem großen Sommerfest, das unter dem Motto „Summer of 79“ stand.

Viele Festbesucher

Beide Vereine hatten auf dem Sportgelände ein großes Festzelt aufgebaut. Die Veranstaltung wurde zu einem großartigen Erfolg, denn an beiden Festtagen waren überaus viele Festbesucher in Ravensteins kleinsten Stadtteil gekommen.

Der Vorsitzende des Jugendtreffs, Lukas Diemer, ging in seiner Ansprache auf das 40-jährige Bestehen des Jugendtreffs ein. Er bedankte sich sowohl beim damaligen Bürgermeister Horst Ullrich, den damaligen Stadträten und Ortsvorsteher Alois Deißler, welche die Gründung des Jugendtreffs in Unterwittstadt erst ermöglichten.

Alsbald begannen die Jugendlichen, den Schulungsraum der Feuerwehr herzurichten und den Jugendtreff Unterwittstadt, als einer der ersten im Neckar-Odenwald-Kreis, zu gründen. Nach schwierigen Anfangszeiten habe sich der Jugendtreff im Ortsgeschehen etabliert und sei für viele Jugendliche nicht mehr wegzudenken. Der Jugendtreff war stets bereit bei örtlichen Aktionen mitzuwirken. Man stellte gemeinsame Unternehmungen an, hörte Musik und tauschte Gedanken aus. Der Jugendtreff sei ein Ort, an dem sich Jugendliche, auch aus anderen Ortschaften, kennen und schätzen lernten. Ein Ort, der Behaglichkeit ausstrahlt, sagte Diemer.

Die Vorsitzende des Heimat - und Kulturvereins, Jeanette Schmitt, blickte in ihrer Ansprache auf die Aktivitäten des Vereins seit seiner Gründung 1999 im Gemeinschaftsraum der „Alten Schule“ zurück. Damals, so Schmitt, waren 19 Einwohner anwesend. Der Verein stellte die Weiterentwicklung und Brauchtumspflege des Ortes in den Mittelpunkt seiner zukünftigen Arbeit. Mitinitiator war damals ebenfalls Ortsvorsteher Alois Deißler. Der Verein habe sich im Laufe der Jahre, so die Vorsitzende, die Förderung der kulturellen Einrichtungen, des Gemeindelebens und die Stärkung des Zusammenhaltes der Einwohner im Stadtteil Unterwittstadt zum Ziel gesetzt. F

