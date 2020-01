Gesprengter Geldautomat als Thema

Der Orden der „Merchemer Brogge“ ist dem gesprengten Geldautomaten gewidmet. Helmut Frodl

Merchingen.Nach der Fastnachtseröffnung am 11. November stehen die „Merchemer Brogge“ nun in den Startlöchern. Sie fiebern der bevorstehenden Fastnachtskampagne entgegen, zu der sie wieder einen schönen Jahresorden gestaltet haben. Die „Merchemer Brogge“ widmen sich in diesem Jahr der Sprengung des Geldautomaten in der Sparkasse. Das Motto lautet: „Nachts um drei hat es geknallt. Es hat im ganzen Ort geschallt. Die Panzerknacker warn’ schnell fort. Das Geld, das blieb im Brogge-Ort“.

Der närrische Fahrplan in Merchingen sieht wie folgt aus:

Sonntag, 2. Februar: Vorverkauf der Eintrittskarten für die Prunksitzung ab 13 Uhr.

Samstag, 8. Februar: Prunksitzung im Schlosssaal.

Sonntag, 9. Februar: Kinderfastnacht.

Donnerstag, 20. Februar: Rathausstürmung.

Sonntag, 23. Februar: Fastnachtsumzug durch die Straßen des Broggedorfes.

Montag, 24. Februar: Teilnahme am Umzug in Mudau.

Dienstag, 25. Februar: Teilnahme am Umzug in Osterburken. F

© Fränkische Nachrichten, Montag, 27.01.2020