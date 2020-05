Gerätehaus stößt an Kapazitätsgrenze

Der Ortschaftsrat von Merchingen tagte nach einigen Monaten wieder im Schloss. Es ging neben der Erweiterung des Kindergartens auch um die Aufnahme von Flüchtlingen.

Merchingen. Nach mehrmonatiger Pause traf sich der Ortschaftsrat Merchingen zu einer neuerlichen Sitzung im unteren Schlosssaal, zu der Ortsvorsteherin Anne-Katrin Kämmer neben Bürgermeister Ralf Killian auch eine Vielzahl interessierter Bürger begrüßte.

Steinraupe wächst

Zu Beginn der Sitzung zeigte die Ortsvorsteherin ein Foto der „Merchinger Steinraupe“, einer schönen Idee vom Merchinger Faschingsverein. Inzwischen haben schon viele bemalte Steine ihren Weg dorthin gefunden. „Jeder ist weiterhin willkommen, einen bemalten Stein anzufügen, so dass die Steinraupe um die „alla hopp!“-Anlage weiter wachsen kann“, so Kämmer.

Erfreulich sei, dass die Zahl der Kinder in Ravenstein zunimmt. Das stellt die Gemeinde andererseits vor eine neue Herausforderung, denn es erfordere die Kindergarten- und Grundschulerweiterung.

Die Umsetzung des Multifunktionsweges ist für September diesen Jahres geplant.

Mehrere Bauprojekte

Zu den weiteren Planungen gehört auch die Erschließung des Baugebietes Matzenklinge, der Schlosshof mit Parkplatz und die Friedhofsmauer und -wege. Man wird sich in der Gemeinde gesamtheitlich Gedanken zum Thema Friedhofskonzept und Gestaltung machen müssen.

Weiterhin informierte die Ortsvorsteherin darüber, dass es zu den Kastanienbäumen in der Eichenstraße ein zweites Gutachten mit dem Ergebnis gebe, dass die Bäume nicht erhalten werden können. Derzeit besteht keine Gefahr im Verzug, aber im kommenden Herbst müssen diese gefällt werden. Gespräche mit der Abfallwirtschaft Neckar-Odenwald-Kreis (AWN) über einen neuen Grüngutplatz laufen.

Für die Aufnahme von Flüchtlingen wird weiterer Wohnraum benötigt. Denn Ravenstein ist dazu verpflichtet, weitere Personen aufzunehmen.

Die Beseitigung des Unkrautes in der Kessach bezeichnete Kämmer als dringend notwendig, da die Feuerwehr den freien Zugang zu Löschwasser benötige. Die Stadt ist informiert, dass dafür ein größeres Gerät benötigt wird. Kämmer schlug vor, das Thema auch mit den Feuerwehrkommandanten zu besprechen.

Infotafeln erneuern

Nachdem der Ortschaftsrat Ballenberg in seiner Sitzung die Infotafeln in der Stadt angesprochen hatte, ist das Thema jetzt für ganz Ravenstein relevant.

Daher wurde die Anregung an die Ortsvorsteher weitergegeben, damit diese den Punkt in der Beratungsrunde aufnehmen. Die besagten Tafeln sind bereits vor mehr als 15 Jahren aufgestellt und seither nicht mehr aktualisiert worden.

In den Fragen und Anregungen aus der Bevölkerung erklärte ein anwesender Bürger, dass das Feuerwehrgerätehaus in Merchingen an der Kapazitätsgrenze angelangt sei und wollte wissen, ob eine größere Sanierung oder ein Neubau geplant sei. Kämmer stimmte den Ausführungen zu und erklärte dass die Probleme bekannt seien und man an Lösungen arbeite.

Gesamtheitliche Lösung gesucht

Der anwesende Bürgermeister Ralf Killian erwähnt die bekannten Probleme der Stadt und erläutert, dass unter anderem auch für die Feuerwehr eine Klausurtagung mit allen Beteiligten vorgesehen ist. Es werde eine gesamtheitliche Lösung angestrebt.

Nach zwei weiteren Anfragen aus dem Ortschaftsrat bedankte sich die Ortsvorsteherin, dass der Ortschaftsrat den Schlosssaal für die Sitzung nutzen konnte. Bevor sie die Sitzung schloss, gab sie noch den Hinweis, dass das Schloss Merchingen unter Einhaltung strenger Auflagen und den bekannten Hygienevorschriften den Biergarten wieder öffne.

Biergarten an Pfingsten geöffnet

Auch an Pfingsten wird anstatt des abgesagten Pfingstmarktes der Biergarten am Sonntag und Montag geöffnet sein. Die Besucher dürften sich auf die traditionellen „Pfingstmarkt-Hähnchen“ und weitere Leckereien freuen. Am Pfingstdienstag können ab 16 Uhr ebenfalls Hähnchen abgeholt werden.

Vorbestellungen für Dienstag sind im Schlosshotel zu den bekannten Öffnungszeiten möglich.

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 29.05.2020