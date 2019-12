Engagierte Blutspender erhielten eine Ehrung

Hüngheim.Im Mittelpunkt der Sitzung des Ortschaftsrates unter Vorsitz von Ortsvorsteher Steffen Ehmann standen neben dem geplanten Rückbau der Vereinshalle auch Rück- und Ausblick sowie die Ehrung von Blutspendern.

Zunächst befasste sich das Gremium mit dem Rückbau der Vereinshalle. Nach einer kurzen Diskussion über den aktuellen Sachstand wies der Ortsvorsteher darauf hin, dass der Vorsitzende des Heimatvereins, Sven Seemann, eine Vorstandssitzung einberufen hat, bei der dieses Thema beraten werden soll. Danach solle zeitnah eine Mitgliederversammlung stattfinden und der geplante Rückbau der Vereinshalle besprochen werden.

Wie der Ortsvorsteher in seinem Rückblick sagte, sei im zu Ende gehenden Jahr seitens der Stadt nicht viel gelaufen. „Der Haushaltsplan wurde erst im Oktober angegangen, deshalb geschah in dieser Zeit nur das dringend Notwendigste und die restlichen Investitionen wurden ins neue Jahr verschoben“, so Ehmann. Bis Anfang März solle der neue Haushalt beschlossen sein.

Vorher werde ein Treffen der Ortsvorsteher mit Besichtigungen in den einzelnen Stadtteilen stattfinden. Da der neue Haushalt mit vielen Punkten aus dem Jahr 2019 belastet sei, werde es viele Streichungen der gewünschten Vorhaben für 2020 geben.

Unter Punkt „Verschiedenes“ informierte Ortsvorsteher Ehmann darüber, dass das von der Stadt gewollte Jugendschutzkonzept so nicht kommen werde.

Die Beschädigung des Bachbetts durch die alljährliche Reinigung werde immer größer. Dies wurde der Stadt bereits mehrmals mitgeteilt, sagte Ehmann, der auch darauf hinwies, dass die Parkplätze am alten Pfarrhaus weiterhin zum Parken zur Verfügung stehen. Auf Bemerkungen einiger Zuhörer, wurde der Ortschaftsrat darauf hingewiesen, dass der auf dem Gehweg am Kriegerdenkmal parkende Lkw eine Gefahrenstelle für Fußgänger als auch für den Verkehr darstelle. Eine diesbezügliche Meldung ging aber auch bereits mehrmals an die Stadt.

Als letzten Punkt nahm Ortsvorsteher Ehmann die Ehrung von Blutspendern vor, denen er für ihr großartiges Engagement zum Wohle der Mitmenschen dankte. Für zehnmaliges Blutspenden wurde Tanja Teicht, für 25-maliges Blutspenden Silvia Stern ausgezeichnet. Margareta Illek wurde für ihr 75-maliges Blutspenden geehrt.

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 06.12.2019