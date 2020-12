Endgültiges Aus für die Transversale

Die Entscheidung des Kreistags kam am Montagnachmittag nicht mehr überraschend: Der Neckar-Odenwald-Kreis stellt die Planungen für die Transversale ein.

Merchingen. Die Zahlen sprachen am Ende eine eindeutige Sprache: 32 Kreistags-Mitglieder des Neckar-Odenwald-Kreises stimmten am Montagmittag im Merchinger Schloss dafür, die Planungen für die Transversale zwischen Eberstadt und Adelsheim zu beenden. Neun Kreisräte enthielten sich, drei waren dagegen. Vor allem die immens gestiegenen Kosten bewogen das Gremium zu einem „Stopp“: Etwa 54,5 Millionen Euro hätte es, Stand heute, gekostet, die Transversale zu bauen. Jürgen Schmeiser, Sprecher der DCB, lag am Montag in seiner öffentlich artikulierten Vermutung wohl richtig, dass man am Ende wohl bei etwa 70 Millionen Euro gelegen hätte. Nur zum Vergleich: Als das Programm 2005 im Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz angemeldet worden war, beliefen sich die Kostenschätzungen auf 13,7 Euro.

„Das Thema Transversale bewegt jetzt schon seit mehr als 15 Jahren die Gemüter“, ließ der verhinderte Landrat Dr. Achim Brötel durch seinen Stellvertreter Roland Burger verkünden. Brötels Worte weiter: „Niemand kann allerdings die Augen davor verschließen, dass sich die Welt in den letzten 15 Jahren grundlegend geändert hat. Insbesondere sind hier deutlich gestiegene Anforderungen im Bereich des Natur- und Umweltschutzes, aber auch die überraschenderweise völlig instabile Geologie des Eckenbergs und nicht zuletzt die davongaloppierenden Baukosten zu nennen, die inzwischen beim Vierfachen des Ausgangswerts angekommen sind.“ Burger zitierte Brötel, dass Aufwand und Nutzen der Transversale nicht mehr in ein sinnvolles Verhältnis zueinander zu bringen seien.

Und der Landrat wurde in seinen übermittelten Worten sehr persönlich: „Sie dürfen sicher sein, dass speziell ich mir diese Entscheidung alles andere als leicht gemacht habe. Ich habe jetzt mehr als 15 Jahre lang nicht wenig Prügel dafür bezogen, dass ich mich für die Transversale eingesetzt habe. Die anderen Befürworter haben sich in dieser Zeit zumindest in der Öffentlichkeit in aller Regel eher vornehm zurückgehalten. Jetzt nach meiner Haushaltsrede beziehe ich gerade umgekehrt ordentlich Prügel dafür, dass ich mich für eine Kursänderung einsetze. Manchmal braucht man in diesem Amt schon ein breites Kreuz. Aber: Ich stehe dazu.“

„Schweren Herzens“

Die Worte von Dr. Norbert Rippberger, Sprecher der CDU-Fraktion, hatten den gleichen Duktus: „Wir können ein solches Projekt aus Verantwortung für den Landkreis und seine dringenden Aufgabenstellungen, die heute schon bestehen und in den nächsten Jahren noch kommen werden, finanziell nicht weiter betreiben und Geld dafür ausgeben, sondern wir müssen schweren Herzens darauf verzichten.“ Der Mudauer Bürgermeister verwies auf ein „Ende mit Schrecken als auf ein Schrecken ohne Ende“. Er war nicht der einzige Redner, dem diese Worte am Montag über die Lippen kamen.

Thomas Ludwig, Bürgermeister Seckachs, und damit direkt Betroffener der nun gestrichenen Transversale, gab für die Freien Wähler einen detaillierten historischen Einblick in die Verkehrsentwicklung der Region – der knapp 160 Jahre zurückreichte. In der Gegenwart angekommen, mahnte er dazu, „sich schon morgen ohne Zögern intensiv mit der Suche nach alternativen Maßnahmen, Trassen oder sonstigen Lösungen“ zu beschäftigen. Vor allem der Lärmschutz liegen ihm und seiner Partei am Herzen. Das „konstruktive Mitwirken an diesem Denkprozess“ sicherte er zu.

Ludwig sprach in dieser Sache aber auch ganz unverblümt eine Schwäche Deutschlands an: „Das ist wieder einmal so ein typisches Beispiel dafür, warum in Deutschland vielfach nichts mehr vorangeht. Dass Einwände, Bedenken und Alternativvorschläge gehört und eingehend geprüft werden sollten, steht außer Frage, aber die Entscheidungen dürfen keine elf Jahre auf sich warten lassen. Solche Verfahrensdauern sind nicht vermittelbar.“

Gemeinden nicht im Stich lassen

„Wir müssen realistisch sein und die Ressourcen richtig einschätzen“, sagte Heide Lochmann für die SPD-Fraktion; die Kosten lägen außerhalb der Möglichkeiten des Kreises. Entschlossen setzte sie sich dafür ein, den Güterverkehr vermehrt auf die Schienen zu verlegen. „Wir dürfen die betroffenen Gemeinden nun nicht im Stich lassen“, sagte Lochmann und forderte Maßnahmen zur Lärmbekämpfung und Geschwindigkeitsbeschränkungen. Diese Punkte nahm auch Amelie Pfeiffer für Bündnis 90/Die Grünen auf. Sie verwies zudem darauf, die Fußgänger in Bödigheim und Seckach besser zu schützen.

Auch Jürgen Schmeiser stimmte in seinem Statement für die DCB dafür, die Planungen zu beenden, ermunterte aber das Gremium dazu, „alles daran zu setzen, auch den nördlichen Teil unseres Landkreises besser an das überörtliche Straßen- und Öffentliche Verkehrsnetz anzubinden.“ Lediglich die Fraktion der AfD war gegen das Ende des Planfeststellungsverfahren, wie Tobias Eckert ausführte. „Wir halten die Transversal noch für notwendig. Deshalb stimmen wir nicht zu“, sagte er. Und somit ist auch klar, woher die drei Gegenstimmen kamen.

Und Versammlungsleiter Roland Burger schloss die Diskussion so treffend: „Wir dürfen auch künftig die große Politik nicht aus der Verantwortung entlassen. Das sind wir unseren Bürgern schuldig.“

