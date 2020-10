Einige Projekte warten schon länger

Mit einer umfassenden Tagesordnung befasste sich der Ortschaftsrat in seiner Sitzung, die erneut bedingt durch die derzeitige Krise im Saal des Bürgerhauses stattfand.

Ballenberg. Trotz des begrenzten Platzangebots hatten sich wieder zahlreiche interessierte Zuhörer eingefunden, die von Ortsvorsteher Clemens Walz ebenso begrüßt wurden wie Timo Behm als neuer Mitarbeiter des städtischen Bauamts und Liegenschaftsamts. Er trat die Nachfolge von Anton Friedlein an, der in den Ruhestand gehen werde.

Zum extra in die Tagesordnung eingefügten Thema „Bauantrag zur Wohnraumerweiterung in der Georg-Metzler-Straße 6 in Ballenberg“ teilte der Ortsvorsteher mit, dass die Bauherren den Teil eines wirtschaftlich genutzten Gebäudes zu Wohnraum umbauen wollen. „Generell sind solche Maßnahmen zu befürworten“, so Walz. Seitens des Ortschaftsrats gab es keine Einwände zu dem Bauantrag.

Rückblick auf erledigte Arbeiten

Beim nächsten Punkt informierte der Ortsvorsteher zum aktuellen Stand der noch für das Jahr 2020 geplanten Maßnahmen im Stadtteil Ballenberg. Wie er betonte, waren keine großen Maßnahmen vorgesehen. Die vorgesehenen Ausbesserungen der Feldwege seien zwischenzeitlich vom Bauhof ausgeführt worden. Die Fenster im ehemaligen Rathaus wurden gestrichen, jedoch müssten noch im Obergeschoss mehrere Fenster ersetzt werden. Die Arbeiten wurden zwischenzeitlich angefragt. Die Blockhütte erhält einen direkten Anschluss an das Netz der EnBW. Zusätzlich werden im Bereich der Blockhütte drei Straßenlaternen neu installiert, die allerdings nur bei Veranstaltungen dort oder beim Festplatz in Betrieb sein werden. Der SV Ballenberg und der Ortschaftsrat haben die erforderlichen Installationskabel in Eigenregie verlegt. Die Maßnahme werde in Kürze abgeschlossen.

Flurneuordnung bringt Vorhaben

Eine Vielzahl von Maßnahmen steht 2021 im Rahmen der Ortsflurneuordnung auf der Wunschliste. In der letzten Sitzung der Teilnehmergemeinschaft Ballenberg wurden folgende Maßnahmen beschlossen, die jedoch im kommenden Jahr umgesetzt werden sollen, sofern der Gemeinderat die Komplementärmittel freigibt, so Walz: Ein Radweg parallel zur Kreisstraße nach Unterwittstadt, soll die bestehende Lücke im Radwegnetz nach Oberwittstadt schließen. Die Gesamtkosten belaufen sich auf rund 38 700 Euro, die Förderung hierfür liege bei 76 Prozent. Weiter soll die „Weinbergsteige“ ausgebaut werden. Dafür entstehen Gesamtkosten von 47 000 Euro. Auch dort liegt der Fördersatz bei 76 Prozent. Der Ausbau des Vorplatzes bei der Zehntscheune ist weiterhin geplant. „Diese Maßnahme stand schon mehrmals auf der Wunschliste des Ortschaftsrats“, so Walz. Ein gemeinsamer Entwurf der Feuerwehr und des Jugendclubs zur Platzgestaltung lagen dem Amt zur Grobplanung vor. Die Gesamtkosten belaufen sich auf 62 000 Euro. Der Eigenanteil der Stadt Ravenstein liegt bei einer Förderung von 50 Prozent bei 31 000 Euro.

Anschließend befasste sich das Gremium mit den Anträgen, die im kommenden Haushalt 2021 eingeplant werden sollen. Das sind die weitere Ausweisung von drei zusätzlichen Bauplätzen im Neubaugebiet „Wasserstube“, da dort alle vorhandenen Bauplätze bebaut sind. Die Weggabelung an der Graf-Eberstein-Straße soll saniert werden. Aufgrund des engen Kurvenbereichs kommt es dort zu einer starken Belastung des Straßenbelags, sagte Walz. Eine aufwendige Grundsanierung sei erforderlich.

Weiter auf der Liste stehen Maßnahmen im Bürgerhaus, die 2020 schon auf der Liste waren und nicht umgesetzt wurden. Der Saal im Untergeschoss soll einen neuen Anstrich erhalten, zudem ist ein Wandteilstück an der Bühne neu zu verputzen. Der Eingangsbereich des Falkenbergerhauses beziehungsweise des alten Rathauses ist zu renovieren. Die Außenanlage an der Blockhütte ist neu zu ertüchtigen und sie soll einen neuen Außenanstrich erhalten. Für das Bürgerhaus wird noch eine festinstallierte Leinwand gewünscht. Der Ortschaftsrat stimmte dem vorliegenden Etatentwurf zu, vorbehaltlich der Zustimmung durch den Gemeinderat.

Bevor sich der Ortschaftsrat mit der Fortschreibung des Flächennutzungsplanes (FNP) befasste, gab der Ortsvorsteher einführende Erläuterungen. Im FNP werde festgelegt, welche Flächen wie genutzt werden. „Zum Beispiel werden Neubaugebiete, Bauerwartungsland, aber auch Ackerflächen ausgewiesen“. Der Flächennutzungsplan sei langfristig ausgelegt, das heißt, er solle die künftige Entwicklung.

Mehrere Anträge beraten

Folgende Anträge wurden beraten: In einem Vororttermin hatte der Ortschaftsrat festgestellt, dass die Bauplätze im Bereich „zur Flur“ nicht optimal zugeschnitten sind, weshalb er eine Änderung vorschlägt. Unmittelbar an das aktuelle Baugebiet „Wasserstube“ grenzt das geplante Bauerwartungsland an. Die Erweiterung des Baugebiets in Richtung Feldwegsiedlungen ist nach Auffassung des Ortschaftsrates nicht sinnvoll. Eine Abrundung oder Ausweisung eines zukünftigen Neubaugebietes könnte in der Kurmainzstraße erfolgen. Eine weitere Abrundung könnte auch in der Graf-Eberstein-Straße gemacht werden.

Weiter könnten am Multifunktionsweg neue Bauplätze entstehen. Hier habe es schon eine Bauanfrage gegeben, die vom Landratsamt positiv beschieden worden sei. Zusätzlich zeigte Walz noch eine Untersuchung aus dem Jahre 2008, in der neutral innerörtliche Baupotenziale bewertet wurden. Vergleiche man die Untersuchung mit dem heutigen Stand nach zwölf Jahren, stelle man fest, dass die Vorschläge teils umgesetzt wurden und sich diese teilweise mit den Vorschlägen aus 2007 und den aktuellen Überlegungen des Ortschaftsrates decken. F

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 29.10.2020