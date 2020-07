Drei Randalierer im Linienbus

Osterburken/Merchingen.Drei Jugendliche beschädigten bereits am 9. Juli in einem Omnibus auf der Strecke zwischen Osterburken und Merchingen einen Sitz. Ein Zeuge beobachtet an diesem Tag, wie drei Jungs eine Sitzfläche in dem Bus aufgeschlitzt haben und dadurch Sachschaden in Höhe von circa 3000 Euro verursachten, teilte die Polizei mit. Der Vorfall ereignete sich gegen 13.30 Uhr auf der Linie 844. Die Identitäten der drei Randalierer sind bisher nicht bekannt, weshalb die Mithilfe der Bevölkerung benötigt wird.

Zeugen die Angaben zu den drei Jugendlichen machen können, sollen sich beim Polizeiposten Adelsheim unter Telefon 06291/648770 melden.

