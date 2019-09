Deutlicher ökologischer Mehrwert könnte entstehen

Ravenstein.Die in Merchingen begonnene Flurbereinigung „Multiweg Kessachtal 2“ geht in die Verlängerung: Die Erweiterung des Weges soll im kommenden Jahr mit einem neuen Verfahren fortgesetzt werden. Dabei soll ein noch bestehendes Reststück von rund zwei Kilometern Länge und drei Metern Breite ausgebaut werden. Einen Engpass wird es an der dortigen Mühle geben.

Das erste Teilstück von Oberkessach kommend wurde im vergangenen Jahr fertiggestellt. Dabei entstand der Wunsch, das restliche Teilstück noch auszubauen. Minister Peter Hauk nahm den Gedanken auf.

„Eine schöne Sache“

Über die neue geplante Flurbereinigung informierte der Leiter des Amtes für Flurneuordnung und Landentwicklung des Neckar-Odenwald-Kreises, Markus Hüblein, den Ravensteiner Gemeinderat am Mittwochabend in Oberwittstadt. Anwesend waren auch die ausführende Ingenieurin Lydia Blum und Projektleiter Christoph Haberkorn.

Einleitend erklärte Bürgermeister von Thenen, es sei eine „schöne Sache“, dass der weitere Ausbau nun erfolgen werde.

Hüblein ging auf die Entstehungsgeschichte zur Flurbereinigung „Multiweg Kessachtal 2“ ein und erläuterte den Verfahrensablauf und die geplanten Maßnahmen.

Kessach naturnah entwickeln

Die erste Festlegung über Art und Ausmaß des ökologischen Mehrwerts soll unter Einbindung der Flurneuordnungsgemeinde sowie des amtlichen und privaten Naturschutzes der Landwirtschafts- und der Wasserbehörde auf Grundlage der allgemeinen Leitsätze für Natur- und Landschaftsschutz erfolgen. Eine entsprechende Sitzung werde noch in diesem Monat im Merchinger Rathaus stattfinden.

Gleichzeitig sei auch eine naturnahe Weiterentwicklung der Kessach geplant, womit voraussichtlich ein deutlicher ökologischer Mehrwert erzielt werde. Die Umsetzung solle in erster Linie durch freiwillige Leistungen der Teilnehmer und der Gemeinde oder anderer Träger erfolgen.

Um die Aufnahme des Flurneuordnungsverfahrens in das Arbeitsprogramm 2020 zu garantieren, müsse sich die Gemeinde verpflichten, ein Prozent der Verfahrensfläche aus ihrer Einlage bzw. durch Zukauf in der Flurneuordnung für ökologische Zwecke bereitzustellen. Zusätzlich habe die Stadt auch eine Bürgschaft zu übernehmen.

Die voraussichtlichen Kosten bezifferte Hüblein auf rund 300 000 Euro. Es könne mit Zuschüssen von bis zu 85 Prozent gerechnet werden, so dass der Eigenanteil der Stadt bei rund 44 000 Euro läge. Insgesamt seien 122 Grundstücke mit 44 Eigentümern betroffen.

Abschließend sagte Markus Hüblein, er hoffe, dass die Maßnahme Mitte des nächsten Jahres vom Ministerium genehmigt werde, so dass mit den Bauarbeiten nach den Sommerferien 2020 begonnen werden könne. Die entsprechenden Beschlüsse des Gemeinderates fielen einhellig aus. F

© Fränkische Nachrichten, Montag, 16.09.2019