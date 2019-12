Den besinnlichen Aspekt besonders betont

Hüngheim.Um sich auf die bevorstehende Adventszeit einzustimmen, trafen sich zahlreiche Mitglieder der katholischen Frauengemeinschaft Hüngheim im Gemeinschaftshaus „Alte Schule“. Zum ersten Mal wurde diese Feier bereits am frühen Vormittag veranstaltet.

Juliane Noe, die Vorsitzende der katholischen Frauengemeinschaft Hüngheim, die sich zusammen mit Stefanie Friedlein um die Organisation und Durchführung der Feier kümmerte, begrüßte die anwesenden Frauen und insbesondere auch Ortsvorsteher Steffen Ehmann. Dann erklärte sie, dass es heute darum gehe, sich gemeinsam auf den adventlichen Weg zu begeben. Das Wort „Advent“ stamme genau wie der englische Begriff „adventure“ (Abenteuer) vom lateinischen Wort „advenire“ (ankommen) ab. Sie betonte, dass die Adventszeit für viele auch zum Abenteuer werde, da so viel zu erledigen sei und sie ständig im Stress seien. Bei der Feier solle die Bedeutung des Wortes „Advent“ im buchstäblichen Sinn einmal ganz neu betrachtet und der besinnliche Aspekt betont werden. Abschließend machte sie deutlich, dass es während des Programmes eine Pause geben werde, damit sich alle Frauen an dem sehr reichhaltigen Frühstücksbuffet bedienen können.

Juliane Noe und Stefanie Friedlein starteten mit einem Dialog, bei dem es um den ersten Buchstaben des Wortes Advent, das „A“, ging. Der Buchstabe steht nicht nur für Ankunft, sondern auch für den passenden Anfang des adventlichen Abenteuerweges. Bezug nehmend hierzu trug Margareta Illek einen Text mit dem Titel „Impuls“ vor, der davon handelt, dass alles Große einmal klein anfängt.

Im Anschluss an das Lied „Komm, du Heiland aller Welt“ folgte ein Zwiegespräch über den Buchstaben „D“ und ein Gebet hierzu, das von Maria Pfaff vorgetragen wurde und in dem Gott darum gebeten wird, den Menschen in der Dunkelheit ein Licht zu schicken. Den Buchstaben „V“ brachten Juliane Noe und Stefanie Friedlein mit Vorfreude und Vertrauen in Verbindung. Im Kontext dazu trug Tina Magosch eine Kurzgeschichte vor, die davon handelt, dass ein blinder Mann an einem geschäftigen Großstadtbahnhof voller Vertrauen auf seine Begleitung wartet, ohne daran zu zweifeln, dass sie ihn wieder abholen wird.

Nach dem Lied „Kündet allen in der Not“, einem gemeinsamen Frühstück und dem Lied „Mache dich auf und werde licht“ folgte der Buchstabe „E“ und Ursula Nied trug hierzu aus dem Evangelium nach Markus „Das Auftreten des Täufers“ vor. Danach führten Juliane Noe und Stefanie Friedlein einen Dialog über den Buchstaben „N“, der zu einem kurzen und sehr schönen Gedicht von Hilde Domin hinführte, das von Gerlinde Walz vorgetragen wurde. Dieses Gedicht bot dann auch den Hintergrund für eine Gruppenarbeit. Dabei erhielten alle Teams ein Blatt mit einem aufgedruckten Vogel und sollten zusammen die Frage beantworten, wie jeder persönlich, aber auch gemeinsam mit anderen in seinem Alltag dem Wunder von Weihnachten leise wie einem Vogel die Hand hinhalten kann.

Im Anschluss beteten die Frauen zusammen und sangen das Lied „Wachet auf“. Der letzte Buchstabe des Wortes Advent, das „T“, wurde von Juliane Noe und Stefanie Friedlein mit den Begriffen Tür und Tor in Verbindung gebracht. Daraufhin ergänzten sie den symbolisch gelegten adventlichen Weg um diesen Buchstaben. In Anlehnung an das Wort Tür wurde von Cornelia Friedlein die Meditation „Ich wünsche uns allen vier Schlüssel“ vorgetragen. Danach folgte die Abschlussbetrachtung der beiden Sprecherinnen zum Abenteuer Advent und es wurde gemeinsam das Lied „Macht hoch die Tür“ gesungen.

Zum Abschluss dieses abwechslungsreichen und besinnlichen Programms bedankte sich Juliane Noe bei den anwesenden Frauen und bei allen Helferinnen, die zum Gelingen dieser Feier beigetragen haben. Sie freute sich sehr darüber, dass die katholische Frauengemeinschaft Hüngheim über ein tolles und friedliches Miteinander und einen guten Zusammenhalt verfügt.

Außerdem ging ihr Dank an die Gruppenleiterinnen der Turngruppen, Doris Hettenbach, Ute Nied und Sibylle Linsler, die für ihren Einsatz das ganze Jahr über ein kleines Präsent erhielten. Ganz besonders bedankte sich Juliane Noe bei Stefanie Friedlein, die mit ihr zusammen die Feier zur Einstimmung in den Advent organisierte und durchführte. F

