„Brogge“ und „Schleufer“ in Frühform

Merchingen.In trauter Gemeinsamkeit eröffneten die „Merchinger Brogge“ zusammen mit den „Hüngemer Schleufer“ am Montagabend pünktlich um 19.11 Uhr, im Schlosshof die fünfte Jahreszeit. Viele große und kleine Narren aus beiden Stadtteilen waren zu diesem närrischen Spektakel gekommen, das von der „Hofkapelle“ unter der Leitung von Dirigent Bernd Otterbach mit dem „Broggemarsch“ eröffnet wurde.

Vorsitzender Andreas Lohse und Sitzungspräsident „Maxi“ Maurer hatten wieder eine launische Begrü-ßungsansprache vorbereitet und betonten übereinstimmend und deutlich sichtbar, dass im „Broggedorf“ mit Frohsinn und Narretei die fünfte Jahreszeit beginnt.

Natürlich meldete sich der „Brogge“ zu verschiedenen Themen in der Stadt und auch zur Weltpolitik mit kritischen Anmerkungen. „Narren sind der Tradition verpflichtet, nehmt’s nicht so ernst und schwer Gewicht, müssen frech sein, jedoch nicht gemein, Fastnachter müssen halt so sein, Mut zum Risiko sehr wohl bedacht, Humor ist, wenn man trotzdem lacht“, sagte Lohse. Sitzungspräsident Maurer ergänzte: „Ein guter Narr der etwas auf sich hält, beleuchtet auch die Probleme dieser Welt. Die Grete schreit sich die Seele frei, muss jetzt ernsthaft eine Lösung zum Klima herbei? Den Brexit versteht die Brogge nicht, jeden Tag darüber ein neuer Bericht.“ Sowohl Annegret Kramp-Karrenbauer im Verteidigungsministerium als auch die Kommunalwahlen waren weitere Themen.

Spannung vor der Wahl

Der Sitzungspräsident nahm schließlich seinen Vater auf die närrische Schippe und meinte: „Peter Maurer hat viel zu tun, kann sich stellvertretend als Bürgermeister ausruhn, wer hätte das im Broggedorf gedacht, Anne Kämmerin zur ersten Ortsvorsteherin gemacht.“ Nach einem dreifachen „Merchemer Brogge ahoi“ widmete sich Andreas Lohse dem Thema, das derzeit ganz Ravenstein bewegt: die bevorstehende Bürgermeisterwahl. Er glossierte: „Bürgermeisterwahlen stehen jetzt an, Brogge nun gespannt, wer da kommt jetzt dran. Wird der ,vT’ noch mal gewählt, wahrscheinlich jede Stimme zählt.

Sitzungspräsident Maurers Beitrag zu diesem Thema: „Er ist wie er ist und bleibt wie er ist. Vom Rosenitsch sprech ich, wie ihr wisst. Wird die Neue vielleicht die Quoos, eine Frau, oder doch der Kilian, den kennt der Brogge ganz genau.“ Der schlagfertige Vorsitzende ergänzte: „Auf neue Überraschungen wohl keiner steht, weil da vielleicht schnell was in die Hecke geht.“

Zum Schluss ihres närrischen Beitrags gaben beide noch das mit Spannung erwartete Motto der bevorstehenden Kampagne bekannt: „Nachts um drei hat es geknallt. Es hat im ganzen Ort geschallt. Die Panzerknacker war’n schnell fort. Das Geld, das blieb im Brogge-Ort.“

Die Ehrung langjähriger, engagierter Mitglieder übernahm Vorsitzender Andreas Lohse, der sich bei den Mitgliedern für ihre Verbundenheit zum Verein bedankte. Für 40-jährige Mitgliedschaft wurden Holger Bär, Karin Lehmann, Rainer Rosenitsch, Hans Schindler, Jürgen Ullrich und Klaus Ullrich ausgezeichnet. Seit 30 Jahren ist Nicole Ullrich Mitglied und für ihre 25-jährige Treue zum Verein wurden Robert Vogt und Nadine Walter geehrt. Sie alle erhielten eine Vereinsplakette und ein Präsent.

Mit ihrem anschließenden traditionellen Marsch zogen dann die „Hofkapelle“, die große Schar der „Brogge“ und „Schleufer“ durch die Straßen der Stadt, um mit dem gespielten „Broggemarsch“ und lauten Schlachtrufen zu verkünden, dass in der Stadt nunmehr die närrische Zeit angebrochen ist.

Nach der Rückkehr trafen sich alle Akteure im Schlosssaal um sich bei guter Stimmung auf die bevorstehende Fastnachtskampagne fröhlich und ausgelassen einzustimmen. F

