Besondere Auszeichnung für Anita Hornung

Ballenberg.Nach dem Vorabendgottesdienst in der katholischen Kirche, den der Chor mit Liedern mitgestaltete, trafen sich am Samstagabend die Sänger von Ballenberger Kirchenchor und Gesangverein im Bürgerhaus zur Generalversammlung. In deren Rahmen gab es eine besondere Ehrung: Anita Hornung ist bereits 65 Jahre Mitglied.

26 aktive Sänger

Nach der Begrüßung durch den Vorsitzenden Josef Gulden ließ die Schriftführerin Christin Oechsner die vielen Aktivitäten der Sänger im abgelaufenen Vereinsjahr nochmals Revue passieren. Der Rückblick fiel unter anderem auf die Winterwanderung nach Hüngheim, die Kräuterwanderung und den Ausflug zur Bundesgartenschau nach Heilbronn. Einer der Höhepunkte war das Adventskonzert mit der Musikkapelle. Zum Jahreswechsel waren 26 aktive Sänger im Verein gemeldet.

Aufgrund des einwandfreien Kassenberichts wurde der Vorstand einstimmig entlastet. Pfarrer Trudpert Kern freute sich über den erneuten Zuwachs an Sänger. Das sei anhand der Stimmen deutlich hörbar. Das Singen unterstütze die Arbeit der Seelsorgeeinheit, bedankte er sich beim Chor.

Im Namen des Diözesan-Cäcilien-Verbandes ehrte Pfarrer Kern für ihre 65-jährige Mitgliedschaft Anita Hornung. Er beglückwünschte sie dazu und übergab ein Schreiben von Ehrendomherr Wolfgang Gaber sowie ein Bild König Davids. Den Glückwünschen schloss sich der stellvertretende Präsident des Sängerbundes Badisch Franken Wolfgang Runge an. Er betonte, wie gesundheitsfördernd der Gesang ist, und stellte den kulturellen Auftrag und den Dienst an der Gesellschaft heraus. Runge überreichte an Anita Hornung die goldene Ehrenbrosche des Badischen Sängerbundes sowie eine Urkunde. Auch der Vorsitzende des Vereins, Josef Gulden, übergab der geehrten Sängerin eine Urkunde und einen Blumenstrauß als Dankeschön.

Vorsitzender ausgezeichnet

Gulden selbst erhielt vom Verein, durch Maria Schaller überreicht, für seine 30-jährige ehrenamtliche Tätigkeit als Vorsitzender eine Urkunde sowie ein Präsent. Gulden ist bereits seit dem Jahre 1967 im Verein und wurde, nachdem er das Amt als Fähnrich ausübte, 1990 in den Vorstand gewählt. Seit 2015 ist er bereits Ehrenmitglied.

Für 30 Jahre aktives Singen im Verein wurde Basssänger Hubert Müller mit einer Urkunde und einer Anstecknadel des Vereins ausgezeichnet. Ebenfalls für 30 Jahre, nun im Dienst als Fähnrich, wurde Elmar Weber mit einer Urkunde und einem Präsent geehrt. Auch Joachim Falkenberger als sein Stellvertreter erhielt für 30 Jahre ein Geschenk. Maria Schaller, seit 15 Jahren im Verein und genau so lange in wechselnden Positionen im Vorstand aktiv, erhielt ebenfalls ein Dankeschön. Für 15 Jahre als Dirigenten des Kirchenchores und des Gesangvereins Ballenberg wurden Hubert Müller, Bettina Nebenführ und Christine Oechsner überraschend von Wolfgang Runge über den Sängerbund Badisch Fran-ken mit einer Anstecknadel in Silber und einer Urkunde geehrt. Bereits fünf Jahre hat Sabine Hornung das Amt des Notenwartes inne, wofür sie eine Kleinigkeit erhielt. Für ihren fleißigen Singstundenbesuch wurden Anita Hornung (Sopran), Cilly Stock (Alt), Otto Reibel (Tenor) und Karl-Hans Stock (Bass) gelobt. Dirigent Hubert Müller sprach die vielseitigen Auftritte des Chores bei Gottesdiensten und Konzerten an. Er bat um regelmäßigen Probenbesuch und bedankte sich bei allen Sängern, besonders auch bei der „Verstärkung“ aus Erlenbach.

Ein Grußwort überbrachte Ballenbergs Ortsvorsteher Clemens Walz, auch im Namen der Stadträte und seiner Ortsvorsteher-Kollegen aus Unterwittstadt und Erlenbach. Er bedankte sich sowohl beim Vorstand als auch den Mitgliedern für die vielen Aktivitäten und Leistungen. Seine Glückwünsche galten auch den Geehrten und er sprach das im kommenden Jahr anstehende hundertjährige Jubiläum des Chores an. Der Chor sang zum Ende der harmonischen Versammlung noch „Für alle“ als Dankeschön für die Geehrten und als Abschlusslied das allseits beliebte „Weit, weit weg“ von Hubert von Goisern. F

