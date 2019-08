Beim großen Schaulaufen schlugen die Herzen der Oldtimer-Fans höher

Hüngheim.Bei einem solchen Anblick schlagen die Herzen der Oldtimer-Fans höher. Die zweite Etappe der am Freitag gestarteten 25. ADAC Heidelberg Historic Rallye rollte am Samstag auch durch die Baulandregion. Zahlreiche Zuschauer hatten sich an der Strecke eingefunden, um die fast 200 Fahrzeuge der unterschiedlichsten Modelle – vom Oldtimer über den Audi-NSU, Porsche Jaguar und vielen weiteren „Schnauferl“ – von Walldürn kommend über Sindolsheim und Rosenberg nach Hüngheim zu bestaunen und die Fahrerteams freundlich zu grüßen.

Stimmung wie auf dem Volksfest

Vor dem Gasthaus „Brunnenwirt“ in Hüngheim herrschte „Volksfeststimmung“, denn dort hatten sich bei Bier und einer frischen Grill-wurst zahlreiche Schaulustige eingefunden, um die teilweise „alten Fahrzeuge“ zu bestaunen, die dann nach erfolgter Zeitkontrolle knatternd den Berg hinauf Richtung Ballenberg weiterfuhren und am späten Nachmittag nach zehnstündiger Fahrt an ihrem Zielort, dem Technikmuseum in Sinsheim, ankamen. Das erste Fahrzeug, ein Alfa Romeo 6 C Mille Miglia mit dem Team Reiner und Ralf Mörch, hatte noch die kurze Gelegenheit, mit den anwesenden „Fans“ zu sprechen, bevor sie dann ihr Fahrzeug wieder bestiegen. Mehr als eine Stunde dauerte dann die Durchfahrt der weiteren historischen und unterschiedlichsten Fahrzeuge an der Zeitkontrolle, die durch die beiden Mitglieder des MSC Rosenberg, Thomas Weimer und Wolfgang Hess, besetzt war. F

