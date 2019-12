Bargeld und Parfüm gestohlen

Ravenstein.Wer ist am Dienstag in ein Haus in Ravenstein eingebrochen? Diese Frage stellt sich aktuell nicht nur der 51-jährige Hausbewohner, sondern auch die Polizei Buchen. Der Mann hatte um kurz nach 6 Uhr morgens sein Haus in der Akazienstraße, an der Kreuzung zum Nußbaumweg, verlassen und kam erst gegen 18.45 Uhr wieder nach Hause. In dieser Zeit waren Unbekannte wohl über den Kellereingang in die Waschküche des Hauses eingestiegen und verschafften sich von dort Zugang zum restlichen Gebäude. Mehrere Zimmer wurden durchwühlt, allerdings nahmen die Täter nur wenig mit. Eine kleine Summe Bargeld und ein Parfüm waren das einzige Diebesgut. Nun sucht die Polizei nach Zeugen, die Hinweise auf den oder die Einbrecher geben können. Diese sollen sich unter Telefon 06281/9040 beim Polizeirevier Buchen melden.

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 05.12.2019