Bankstelle wird am 31. Oktober eröffnet

Die Arbeiten am Neubau der neuen Bankstelle der Volksbank Kirnau in Merchingen sind abgeschlossen. Die feierliche Einweihung wird ab Donnerstag, 31. Oktober, mit einem Festakt erfolgen.

Ravenstein. Nach einer langen Phase von Planungen, Entscheidungen und behördlichen Genehmi-gungen wurde im Mai vergangenen Jahres nach dem erfolgten Spatenstich mit dem modernen Gebäude begonnen. Mit der Verwirklichung dieses Großprojektes ging ein lang gehegter Wunsch der Kunden und Mitglieder der Bank in der Stadt Ravenstein in Erfüllung.

Im Jahre 1977 wurde in Merchingen eine neue Bankstelle eröffnet. Trotz der erfolgten Modernisierung der Räume im Jahr 1997 war die Grundsubstanz des Gebäudes nicht zum Besten bestellt. Seit vielen Jahren hat sich somit der Vorstand mit einem Bankstellenneubau in Merchingen beschäftigt und bereits im Jahr 2004, auf dem heutigen Baugrundstück in der Dorfmitte, eine Teilfläche erworben und in den nachfolgenden Jahren weitere Flächen hinzugekauft.

Der erste Kontakt mit der bauausführenden Firma Hollerbach wurde aufgenommen. Der Bau des Volksbankgebäudes war zunächst, wie Bankvorstand Bernhard Eckert in einem Pressegespräch mit den Fränkischen Nachrichten sagte, in zwei Bauabschnitten geplant.

Im Frühjahr 2017 veränderte sich jedoch durch den Abriss des Nach-bargebäudes die Ausgangslage, was eine veränderte Planung und ein erneutes Genehmigungsverfahren bedeutete und erneut für eine längere zeitliche Verzögerung sorgte.

Im März 2018 erfolgte die Baugenehmigung und zwei Monate später wurde mit dem Bau des modernen Gebäudes begonnen. „Trotz Veränderungen in der Bankenwelt war die Volksbank Kirnau bereit, in ein neues Bankgebäude in Merchingen zu investieren – und das in einer Zeit, in der Bankstellen allen Orts geschlossen werden“, sagte Eckert weiter.

Mit der Entscheidung für den Neubau hier vor Ort handele die Volksbank antizyklisch und bewusst gegen den Trend. Man wolle damit ein Zeichen setzen und signalisieren, dass sich die Volksbank nicht aus der Fläche und aus der ländli-chen Region zurückzieht. Man sei der festen Überzeugung, dass sich die Digitalisierung und die persönliche Beratung nicht gegenseitig ausschließen, sondern ergänzen, denn das individuelle und persönliche Beratungsgeschäft, so Eckert, werdevon Mensch zu Mensch in den Bank-räumen vorgenommen. Nach diesem Grundsatzgedanken sei die neue Bankstelle in Merchingen geplant worden.

Damit wird ein Zeichen gesetzt, dass eine sinnvolle, notwendige und erforderliche Bankstellenkonzentration nicht gleichbedeutend mit dem Rückzug aus der Fläche ist. Die Volksbank Kirnau bleibe vor Ort und stehe zur Region, betonte Bankvorstand Eckert, der zum Gebäude, welches an einem strategisch guten Standort gebaut wird, informativ sagte, dass dieses neun Einheiten mit einer Nutz- und Wohnfläche von insgesamt etwa 800 Quadratmeter umfasse und auf die Bankräume 120 Quadratmeter entfallen.

Die nicht dem Bankbetrieb dienende Fläche, insgesamt sechs Wohnungen in den beiden Obergeschossen, wurden zwischenzeitlich vermietet. Dies trage somit zur Verbesserung der Infrastruktur der Stadt Ravenstein bei, was deren Attraktivität durch die Schaffung von Gewerbeflächen und Wohnräumen weiter verbessere.

Neben den Wohnungen wird auch die Stadtbäckerei Trabold ins Untergeschoss mit einer neuen Bäckereifiliale einziehen, um die Ravensteiner Bevölkerung mit frischen Backwaren zu versorgen.

Nach dem erfolgten Spatenstich gingen die Rohbauarbeiten, ausgeführt von der Bauunternehmung Müller, einem Unternehmen der Hollerbach-Gruppe, sehr zügig voran, so dass bereits sechs Monate nach Baubeginn Mitte November 2018 das Richtfest gefeiert werden konnte.

Über die Wintermonate erfolgten die umfangreichen Arbeiten des Innenausbaues. Fristgerecht, zum vorgegebenen Termin „Herbst 2019“ wird das Bauunternehmen Müller die Bauarbeiten nunmehr beenden.

Jetzt werden noch die notwendigen Restarbeiten durchgeführt und bis zur Eröffnung und kirchlichen Segnung der neuen Bankstelle am Donnerstag, 30. Oktober, werden alle Arbeiten abgeschlossen sein, versicherte Bankchef Eckert, der mit großer Freude der Fertigstellung des neuen Wohn- und Geschäftshauses entgegensieht.

Dann könne man den Bankkunden Ravensteins eine modern und attraktiv gestaltete Bankstelle mit Gewerberäumen und Wohnungen präsentieren.

Im Rahmen des Pfingstmarktes 2020 ist vorgesehen, allen Mitgliedern und Kunden das neue Gebäude bei einem Tag der offenen Tür zu präsentieren. Die Bauarbeiten durch die Hollerbach-Gruppe wurden Ende September fristgerecht zum geplanten Termin beendet. Jetzt werden die notwendigen Rest-arbeiten durchgeführt, damit die Mitarbeiter die Mitglieder und Kunden ab Montag, 21. Oktober, in der neuen Bankstelle begrüßen dürfen. Die Bankräume sind neben einem ansprechenden Servicebereich und modernen Beratungszimmern mit einem Geldausgabeautomaten und einem Kontoauszugsdrucker ausgestattet. F

