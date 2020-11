Asphaltschicht erneuert

Oberwittstadt.Die Arbeiten am dritten Bauabschnitt in Oberwittstadt gehen dem Ende entgegen. In der vergangenen Woche wurden dort im Bereich der Herderstraße ab der Einmündung in die Hauptmannstraße bis zur Einmündung Goethestraße durch das Bauunternehmen Vogel die Asphalttragschicht und Asphaltdeckschicht eingebaut. Parallel gehen auch die Pflasterarbeiten an den Gehwegen in diesem Bereich voran.

Seit Wochenbeginn wird die alte Asphaltschicht im vierten Bauabschnitt „Lessingstraße“ abgefräst. Außerdem haben die Bauarbeiten zur Erneuerung der Kanalanschlüsse und Wasserleitung begonnen. Diese führt die Firma Schweikert aus Oberkessach durch.

Die Zufahrt zum Baugebiet erfolgt dann wieder über die fertiggestellte Herder- und Schillerstraße. Diese Arbeiten im vierten Bauabschnitt werden je nach Witterung noch einige Wochen andauern. Die gesamten Baukosten belaufen sich auf rund 1,7 Millionen Euro. F

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 25.11.2020