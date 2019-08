Arbeit kann kontinuierlich fortgesetzt werden

Ballenberg.Die kontinuierliche Arbeit geht auch nach den Kommunalwahlen im Ortschaftsrat Ballenberg weiter, denn mit Winfried Adelmann scheidet nur ein Mitglied aus. Als dessen Nachfolger wurde Julian Retzbach gewählt. Neben der Verpflichtung der alten und des neu gewählten Ortschaftsrates sowie Ehrungen stand ein Rückblick auf die Aktivitäten der letzten fünf Jahre auf der Tagesordnung der Sitzung im Nebenzimmer des Gasthauses „Zum Ochsen“. Dazu begrüßte Ortsvorsteher Clemens Walz einige interessierte Bürger.

Zu Beginn wurde der in den letzten fünf Jahren verstorbenen ehemaligen Mitglieder des Ortschafts- und Gemeinderates aus Ballenberg in einer Schweigeminute gedacht. Ortsvorsteher Walz gab einen Rückblick auf die zurückliegenden fünf Jahre der abgelaufenen Wahlperiode. Pro Jahr wurden vier Sitzungen durchgeführt. Zusätzlich mussten Themen wie Bauanträge besprochen und beschlossen werden und es gab viele Vororttermine. Im Jahre 2014 wurden auf dem Friedhof Bäume gefällt und der Spielplatz wurde erneuert. Ein Teil der maroden Friedhofsmauer wurde durch den Ortschaftsrat unter großer Beteiligung der Bürger wieder instandgesetzt. 2015 wurde beschlossen, dass um den Friedhof keine Bäume mehr gepflanzt werden. Im Jahre 2016 leuchtete endlich die Kirche, sagte Walz, und ein großes emotionales Thema war die geplante Erstunterbringung von Asylbewerbern im Schulhaus, wozu es aus der Bevölkerung erheblichen Widerstand gab. Schließlich habe der Landkreis von diesem Vorhaben abgesehen.

2017 erfolgte die Einweihung des Feuerwehrgerätehauses und des Jugendhauses. Das Neubaugebiet in der Graf-Eberstein-Straße wurde zudem erweitert. Im vergangenen Jahr wurde ein Fußweg zu den Urnengräbern im Etat aufgenommen. Die Umsetzung erfolgte erst in diesem Jahr. Mit der Renovierung des Eingangsbereiches der Leichenhalle wurde begonnen. Leider konnten die Instandhaltungsmaßnahmen an der König-Albrecht-Straße aus Kostengründen wieder nicht in Angriff genommen werden, bedauerte der Ortsvorsteher.

Walz bedankte sich beim Ortschafts- und Gemeinderat sowie bei den Bürgern, die mit ihrem Engagement zur Weiterentwicklung und zum Wohle des Stadtteils beigetragen haben.

Nachdem nach der erfolgten Prüfung der neu gewählten Ortschaftsräte keine Hinderungsgründe vorlagen, folgten die Ehrungen und die Verabschiedung der ausgeschiedenen Ortschaftsräte. Elke Autrata wurde für ihr zehnjähriges kommunales Wirken mit einer Urkunde des Gemeindetages sowie einem Präsent ausgezeichnet.

Ortsvorsteher Clemens Walz verabschiedete den ausscheidenden Ortschaftsrat Winfried Adelmann, und bedankte sich für die stets gute und sachliche Zusammenarbeit in den vergangenen 25 Jahren, denen Adelmann dem Ortschaftsrat angehörte. Diese erbrachte Leistung die nicht selbstverständlich. Die Ehrung seitens der Stadt nahm der stellvertretende Bürgermeister Thomas Hornung vor, der Adelmann die Urkunde des Gemeindetages sowie ein zusätzliches Präsent verbunden mit Worten des Dankes überreichte.

Die nachfolgende Verpflichtung der neu- und wiedergewählten Ortschaftsräte erfolgte durch Ortsvorsteher Walz. Gemeinsam sprachen sie die Vereidigungsformel nach und wurden danach per Handschlag durch Walz verpflichtet.

Elke Autrata ist Stellvertreterin

Clemens Walz wurde einstimmig wieder zum Ortsvorsteher gewählt. Der Ortschaftsrat befürwortete einstimmig die Wahl von zwei Stellvertretern, deren Wahl Thomas Hornung leitete. Zu ersten Stellvertreterin wurde Elke Autrata gewählt, zum zweiten Stellvertreter Matthias Weber. Zum Abschluss der Sitzung sagte Ortsvorsteher Walz, dass er sich auf weitere fünf Jahre interessante Kommunalarbeit freue. „Viele Aufgaben sind zu bewältigen.“ Er sei sich aber sicher, dass man diese gemeinsam zum Wohle des Stadtteils Ballenberg schaffen werde, wie es auch in der Vergangenheit der Fall gewesen sei. F

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 26.07.2019