An die Schulzeiten in der „alten“ Heimat erinnert

Ballenberg.Zu einem eintägigen Klassentreffen trafen sich die ehemaligen Schüler der Jahrgänge 1938, 1939 und 1940 in ihrer „alten“ Heimat in Ballenberg. Nach dem gemeinsam besuchten Gottesdienst in der katholischen Pfarrkirche begrüßte Mitorganisator Hermann Essig zum Mittagessen in der Brauereigaststätte „Zum Ochsen“ die ehemaligen Klassenkameraden und gedachte in einer Gedenkminute der seit dem letzten Treffen vor vier Jahren verstorbenen Mitschüler.

Essig freute sich, dass doch so viele der Einladung gefolgt waren bedauerte aber, dass aus familiären und gesundheitlichen Gründen doch einige nicht zu dem Treffen kommen konnten, das von Martha Sturm, Helga Gramling, Gertrud Glattbach, Marianne Falkenberger, Zita Gulden und Lothar Stock mitorganisiert wurde. Nach dem Mittagessen, zu dem auch Pater Thomas eingeladen war, der an diesem Tag seine letzte Messe in der Seelsorgeeinheit Krautheim-Assamstadt-Ravenstein gehalten hatte, folgte ein Gräberbesuch auf dem örtlichen Friedhof. Bis zur Kaffeetafel bestand Gelegenheit, einen Rundgang durch Ballenberg zu unternehmen.

Der Tag fand einen gemütlichen Ausklang mit interessanten Gesprächen. Zum Gedenken an die in den vergangenen vier Jahren verstorbenen Mitschüler stellte Zita Gulden an den beiden Friedhofkreuzen in Ballenberg und Unterwittstadt eine Blumenschale auf.

Der Wunsch der Jahrgangsteilnehmer war es sich in fünf Jahren oder auch schon früher wieder zu treffen und sich an die alten Schulzeiten zu erinnern. F

