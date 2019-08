Amt mit Herz, Verstand und Weitblick ausgeübt

Merchingen.Ortsvorsteher Jürgen Ullrich, der in Merchingen mehr als 30 Jahre kommunalpolitisch sehr engagiert und überaus erfolgreich tätig war, leitete am Donnerstag die letzte Sitzung in seiner Amtszeit als Ortsvorsteher. Bürgermeister Hans-Peter von Thenen verabschiedete die ausgeschiedenen Gremiumsmitglieder mit einer Ehrenurkunde und einem Präsent der Stadt sowie einer Ehrenurkunde des Badischen Gemeindetages. Nach der Vereidigung der neuen Mitglieder wurde aus deren Mitte Anne-Katrin Kämmer als neue Ortsvorsteherin vorgeschlagen, die mehrheitlich gewählt wurde.

Positiver Rückblick

Ortsvorsteher Jürgen Ullrich begrüßte zur konstituierenden Sitzung die mehr als 40 interessierten Bürger im Sitzungssaal des Rathauses, darunter auch Bürgermeister Hans Peter von Thenen und ging in seinem sehr positiven Rückblick auf die in den letzten fünf Jahren wichtigsten Projekte in Merchingen ein, wo seiner Meinung nach doch viel erreicht wurde. Ullrich nannte die restliche Erschließung des Nahwärmenetzes, die Anlage von Rasengräbern im Friedhof, die Planung und Realisierung der „Alla-hopp“ Anlage, wie die Erschließung eines Neubaugebiet, das Flurbereinigungsverfahren Multiweg Kessachtal und die Verlegung von DSL-Leitungen.

Ferner beschäftigte sich der Ortschaftsrat mit vielen Bauanträgen sowie mit der neu entstandenen Wohnanlage im Ortsmittelpunkt nach dem Abriss dreier ehemaligen Wohnhäuser. Es entstand eine Arztpraxis und die Volksbank Kirnau baute ein neues Bankgebäude, wo demnächst Einweihung sein wird. Ullrich bedankte sich bei „allen Beteiligten“ für den Mut und die Bereitschaft zur Umsetzung dieses großen Projektes. Ein großes Thema war auch die Unterbringung von Flüchtlingen in Ravenstein.

Negativ wirkte sich die Schließung des Lebensmittelmarktes Antoni und der Postbank aus. Auch negativ, so Ortsvorsteher Ullrich, sei das Verhältnis zu Bürgermeister Hans-Peter von Thenen. Er dankte Sein Dank galt allen für die gute und stets vertrauensvolle Zusammenar-beit. Dem neu gewählten Ortschaftsrat wünschte er für die Zukunft alles Gute und wohlwollende Entscheidungen für Merchingen.

Aus dem Gremium verabschiedete Bürgermeister Hans-Peter von Thenen Michael Walter (fünf Jahre), Miriam Eichhorn (fünf Jahre) Birgit Nunn (zehn Jahre) und Bernd Otterbach (20 Jahre). Von Thenen bedankte sich für ihre jahrelange ver-trauensvolle Arbeit für Merchingen, die sicherlich nicht einfach gewesen ist. Er überreichte eine Urkunde sowie ein Präsent der Stadt sowie an die beiden Mitglieder Birgit Nunn und Bernd Otterbach die Ehrenurkunde des Gemeindetages Baden-Württemberg mit Anstecknadel und sprach ihnen seine Anerkennung für ihr jahrelanges Engagement zum Wohle der Allgemeinheit aus.

Ullrich bedankte sich bei den ausgeschiedenen Mitgliedern für die vertrauensvolle Zusammenarbeit in den letzten fünf Jahren die sicherlich nicht einfach gewesen sind. Er verabschiedete sich von ihnen mit einem persönlichen Geschenk.

Seine Stellvertreterin Birgit Nunn dankte persönlich und im Namen der Kollegen Ortsvorsteher Jürgen Ullrich. Wie sie betonte, habe er in seiner langen kommunalpolitischen Tätigkeit auch als Ortsvorsteher viel für den Stadtteil Merchingen geleistet und darf sich mit langsamen Schritten nunmehr dem Ruhestand nähern. Er habe sich deshalb ent-schlossen seine Tätigkeit als Gemeinde- und Ortschaftsrat sowie als Ortsvorsteher zu beenden. Sein Amt, so Nunn, habe er stets mit Herz und Verstand, mit großer Verantwortung und Weitblick als Ortschaftsrat seit 1984 und als Ortsvorsteher seit 1999 ausgeführt. In dieser Zeit konnten viele Projekte verwirklicht werden, die der örtlichen Bevölkerung zu Gute kam. Er habe sich somit große Verdienste in der Gemeinschaft erworben.

„Wir-Gefühl“ wichtig

Sein Ziel sei immer eine lebendige Ortschaft und die Erhaltung, Stärkung und Weiterentwicklung der Infrastruktur gewesen. Das „Wir“ Gefühl und ein gutes Miteinander war ihm immer sehr wichtig. Nunn dankte für das stets kollegiale Miteinander und den respektvollen Umgang, überreichte ein Präsent und wünschte ihm noch eine gute Zeit. Die offizielle Verabschiedung von Jürgen Ullrich wird bei der nächsten Sitzung des Gemeinderates erfolgen.

Gemäß dem Wählervotum am 26. Mai wurden in den Ortschaftsrat Merchingen gewählt und von Ortsvorsteher Ullrich, nachdem er sie auf ihre Rechte und Pflichten so-wie auf die Wichtigkeit und Bedeutung dieses Amtes hingewiesen hatte, verei-digt: Anne-Katrin Kämmer, Tobias Vogt, Michaela Stahl, Johannes-Georg Müller (alle CDU), Michael Deuser (SPD) und Benjamin Unangst (Freie Wähler). Zur neuen Ortsvorsteherin wurde Anne-Katrin Kämmer vorgeschlagen, die in geheimer Wahl mit vier Stimmen gewählt wurde. Ihr Stellvertreter ist Tobias Vogt, der das einstimmige Votum des Gremiums erhielt. Beide müssen noch vom Gemeinderat bestätigt werden.

Die zukünftige Ortsvorsteherin Anne-Katrin Kämmer bedankte sich für den Vertrauensvorschuss den sie bei der Wahl erhalten habe. Dies habe sie in ihrer Entscheidung bestärkt, sich als Ortsvorsteherin zu bewerben und auch dem Wählerwillen zu folgen. Mit Tobias Vogt habe man einen Stellvertreter gefunden, der in der Gemeinde sehr engagiert ist. Ihr Dank galt auch den ausscheidenden Ortschaftsräten die sich in ihrer Amtszeit für das Wohl der Bevölkerung in Merchingen einsetzten.

Jürgen Ullrich galt ihr höchster Respekt und Anerkennung für seine geleistete Arbeit während seiner langen kommunalpolitischen Tätigkeit. Bei den weiterhin bestehenden Aufgaben sei es für sie als neue Ortsvorsteherin wichtig, dass sich das Gremium als ein Team zusammenfindet, in dem sie sich auch selbst als ein Teil des Ganzen sehe um den erhaltenen Wählerauftrag zu erfüllen. Gemeinsam wolle man die Arbeit angehen.

Sie bat aber auch die Bürger, sich mit in diese einzubringen, um die bevorstehenden großen Aufgaben zu bewältigen, dazu sei ein gemeinsames Miteinander sehr wichtig. Ullrich lud zum Abschluss die Bürger zu einem Umtrunk ins Schloss ein. F

© Fränkische Nachrichten, Montag, 19.08.2019