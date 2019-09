Ab in die Badesachen und rein in den Bödigheimer See

Ravenstein/Rosenberg.Eine besondere Veranstaltung in den Ferienprogrammen von Ravenstein und Rosenberg ist das jährliche gemeinsame Ferienlager der Jugendfeuerwehren, das diesmal unter dem Motto „Pippi Langstrumpf“ am See in Bödigheim stattfand. Bereits im Pippi-Langstrumpf-Outfit wurden die 40 Lagerkinder und Jugendlichen von „Frau Prysselius“ und „Pippi-Fabienne“ in Empfang genommen. Dann ging es im Konvoi zum Ziel.

Dort angekommen wurden erstmal die Zelte bezogen. Anschließend versammelten sich alle Teilnehmer in der Halle, wo die Lagerregeln von „Ephraim-Frank“ bekannt gegeben wurden. Gleich danach ging das bunte Treiben los: Ab in die Badesachen und rein in den See. Das offiziell anwesende „Baywatch-Team“ hatte selbstverständlich immer ein Auge auf die kleinen Badegäste.

Team baute viele Spiele auf

In der Zwischenzeit bauten einige Betreuer der Jugendfeuerwehr Hirschlanden die ersten Spiele auf. Beim Bretterwatscheln, Hufeisenwerfen, Spinnen-Netz-Spiel, Eierlauf und Hindernisparcours galt es, sich im Team zu finden und einschätzen zu lernen. Zur Siegerehrung gab es gesponserte Brotdosen. Das Küchenteam hatte da schon die ersten schmackhaften Snacks vorbereitet. An Kuchen, Obst und belegten Brötchen konnten sich die Kinder stärken und am Limonadenbaum die Trinkflasche füllen.

In der Halle wurden noch die letzten Pippi-Schürzen und ein Pippi-Licht gebastelt. Mit viel Spaß und Geduld wurden die Gläser gestaltet. Nach dem gemeinsamen Abendessen war dann noch mal ein Sprung in den See angesagt. In der Halle baute das Helferteam das Pippi-Langstrumpf-Kino auf. Mit extra viel Popcorn schafften es die meisten Kinder noch, sich zwei Filme anzusehen, und verkrochen sich danach meist wortlos in ihre Schlafsäcke.

Nach einer relativ kühlen Nacht waren die Kinder zeitig wieder auf den Beinen und der heiße Kaba fand großen Anklang, wie auch das reichhaltige Frühstücksbuffet. Danach startete die feuerwehrtechnische Olympiade. An mehreren Stationen galt es, nachzudenken und dann zu handeln, vom Bürstenlauf à la Pippi, über die Wasserbeförderung mittels Schlauchflechten, Handtuch-Tennis sowie Meterstab-Ablegen wurde den Lagerteilnehmern viel abverlangt. Koordination, Kondition, Geduld, Geschick und Teamgeist waren gefordert. Auf die Sieger warteten schöne Präsente.

Nach so viel Anstrengung ging es wieder ab in den Badesee. Der Bull-Rider fand riesigen Anklang und auch sonst gab es kaum Grenzen bei der Auswahl an Wasserspielzeug. Zur Überraschung der Lagerteilnehmer wurde der See dann gesperrt, denn die DLRG hatte Trainingseinheiten am Badesee eingeplant. Das war für die Buben und Mädchen aber eine gelungene Abwechslung, denn die DLRGler standen den Kindern Rede und Antwort, welche Ausbildung ein Rettungstaucher haben muss. Zur Überraschung aller klingelte dann der Eismann. Das Ehepaar Pfautz aus Merchingen hatte ihn ins Lager bestellt und das Eis sowie die Getränke fürs Wochenende gespendet, wofür ihnen der Dank galt. Es folgte das Highlight des Lager-Wochenendes. Eine Gruppe hatte die sogenannten Betreuerspiele mit Verkleidung, Bodypainting und Hindernisparcours organisiert. Aus dem „Ariel-Spiel“ ging Betreuer „Ephraim-Baumi“ von der Jugendfeuerwehr Hirschlanden als Sieger hervor.

Am Abend hatten die jungen Feuerwehrler Besuch von Rosenbergs Stadtkommandanten Andreas Frey und Jugendwart Jan Schreiweis, worüber sie sich sehr freuten. Auch Hirschlandens Ortsvorsteher Martin Herrmann kam zu Besuch und brachte reichlich Eis mit. Nach einem zünftigen Vesper wurden bis zum Einbruch der Dunkelheit Gruppenspiele durchgeführt. Mit großer Spannung wurde die abendliche Nachtwanderung erwartet.

Großen Schatz gehoben

Zuerst musste ein Puzzle zusammengebaut werden, dann gab es den ersten Teil der Schatzkarte. Anschließend wurden in den verschiedenen Gruppen unterschiedliche Aufgaben gelöst, und so konnte man sich an jeder Station neue Teile der Karte erarbeiten. Nach rund einer Stunde wurde der Schatz, eine große Kiste mit Süßigkeiten, gehoben, der im See versenkt war. Danach ging es schnell in den Schlafsack. Nach dem Frühstück am Sonntagmorgen wurden die Vorbereitungen für die letzten Lagerspiele getroffen und es galt, das Lager aufzuräumen.

Die Männer des Betreuerteams bereiteten das Mittagessen vor. Zwischenzeitlich wurde der Lagergottesdienst vorbereitet. Am frühen Nachmittag kamen dann die Eltern und Geschwister der Lagerteilnehmer auf dem Zeltplatz an. Am Gottesdienst nahmen auch Besucher aus Bödigheim teil.

Mit Kaffee und Kuchen wurde das abwechslungsreiche Zeltlager beendet. Zum Schluss gab es noch einen Dank an das Betreuer- und Helferteam sowie an alle Spender für die Unterstützung. So endete ein schönes Zeltlager und alle freuten sich schon auf das nächste Jahr. F

