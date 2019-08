21 Kinder besuchten den Bauernhof Stockert

Ravenstein.21 Kinder erlebten im Rahmen der Ferienaktion „Ravi“ der Stadt Ravenstein einen Tag mit viel Spiel und Spaß, veranstaltet von der KFD Frauengemeinschaft Ballenberg/Unterwittstadt auf dem landwirtschaftlichen Betrieb von Stefanie und Steffen Stockert in Oberndorf. Die Jungen und Mädchen waren sehr beeindruckt von den großen Stallungen, in denen neben kleinen Kälbchen auch viele Milchkühe in verschiedenen Ställen stehen. Bäuerin Stefanie Stockert erläuterte den interessierten Kindern die Arbeitsweise auf dem Hof und was hier alles zu erledigen ist. Vorbei an den kleinen Kälbchenbuchten der „Säuglingsstation“ ging es durch den großen Stall. Gemeinsam wurde dann eine große Kuh gebastelt. Weitere Spiele zur Landwirtschaft freuten die Kinder. Zum Abschluss des Tages gab es dann noch Milch und Joghurt, gespendet von der Hohenloher Molkerei in Schwäbisch Hall. Die Vorsitzende der Frauengemeinschaft, Andrea Retzbach, die von den Betreuerinnen Karin Etzel, Tanja Stahl, Marliese Ebel-Walz und Anette Baumann begleitet wurde, freute sich über die große Resonanz der zahlreichen teilnehmenden Kinder. Ihr Dank galt auch Stefanie Stockert mit ihren beiden Kindern Felix und Julian, die zu diesem schönen, spannenden Tag auf dem Hof beigetragen hatten. Bild: Helmut Frodl

