Umbauen und Renovieren: Räume an neue Bedürfnisse anpassen

Das Leben unterliegt einem permanenten Wandel, durch den sich nicht nur individuelle Ansichten, sondern auch die Anforderungen an das eigene Heim verändern. Durch Umbau und Renovierung können Räume immer wieder an neue Bedürfnisse angepasst werden.

Im Laufe des Lebens verändern sich die Ansprüche, die an die individuelle Wohnsituation gestellt werden. Um trotz neuer Rahmenbedingungen höchstmöglichen Wohnkomfort zu genießen, müssen Ausstattung, Einrichtung und Raumstruktur regelmäßig angepasst werden.

Während junge Erwachsene bei der ersten Wohnung vor allem auf eine möglichst niedrige Miete angewiesen sind, legen Familien angefangen von der Küche bis zum Wohnzimmer Wert auf ausreichend Platz. Auch im Alter gehören Umbau und Renovierungen für viele Haushalte dazu. Hier geht es vor allem darum, Barrierefreiheit zu schaffen und das Heim komfortabler zu machen.

Erste Wohnung fällt häufig minimalistisch aus

Das erste Mal setzen sich junge Erwachsene bewusst mit Einrichtungsthemen auseinander, wenn sie das Elternhaus verlassen und in eine eigene Wohnung ziehen. Der Umzug in die eigene Wohnung wird von Vorfreude und dem Gefühl von Unabhängigkeit begleitet.

Gleichzeitig wird die erste Wohnung aber auch von Minimalismus geprägt. Gerade junge Erwachsene haben häufig nur begrenzte finanzielle Möglichkeiten zur Verfügung. Für sie stehen, ob allein oder gemeinsam mit dem Partner, kleine Wohnungen im Fokus. Zwei- oder maximal Dreiraumwohnungen sind vergleichsweise günstig und lassen sich rasch einrichten.

Während eine Zweiraumwohnung neben dem Wohnzimmer nur ein Schlafzimmer und eine Küche bietet, ist die Dreiraumwohnung flexibler. Durch den dritten Raum steht beispielsweise eine Wohnraumreserve zur Verfügung, durch die ein Umzug häufig noch vermieden werden kann.

Die Einrichtung junger Erwachsener ist funktional und übersichtlich. So konzentrieren sich die Meisten auf die wichtigsten Möbelstücke wie Regale, Schreibtisch, Bett und Kleiderschrank. Singles und junge Paare sind mit einer kleinen Küche gut beraten. Eine Küchenzeile mit E-Geräten ist günstig und bietet eine kleine Arbeitsfläche.

Auch junge Erwachsene sollten aber einen Blick auf die Zukunft werfen. Grundsätzlich sollte eine Wohnung nur dann angemietet werden, wenn sie sich über längere Zeit hinweg als Zuhause anbietet. Jeder Umzug kostet Geld und ist zudem mit einem enormen Zeit- und Arbeitsaufwand verbunden. Daher sind vor allem Wohnungen empfehlenswert, die sich durch Einrichtung und Ausstattung an sich ändernde Lebenssituationen anpassen lassen.

Familien legen Wert auf Funktionalität und Stauraum

Während junge Paare häufig großen Wert auf eine stylische Wohnidee legen, sieht dies bei Familien anders aus. Spätestens wenn das erste Kind auf der Welt ist, rücken Funktionalität und Stauraum in den Mittelpunkt. Angefangen von der Geburt des Kindes über die Kindergarten- und Schulzeit bis hin ins Teenageralter werden Familien immer wieder mit neuen Bedürfnissen konfrontiert.

Familienwohnungen müssen die Bedürfnisse aller Mitglieder berücksichtigen. Dabei darf neben der Gemütlichkeit die Ordnung nicht zu kurz kommen. Unerlässlich ist daher ausreichend Stauraum. Dieser ist beim Wohnen mit Kindern nicht nur im Schlafzimmer, sondern vor allem auch im Wohnzimmer und dem Eingangsbereich gefragt.

In allen Räumen sind Aufbewahrungskörbe oder auch Boxen daher besonders wichtig. Hier lassen sich auch außerhalb des Kinderzimmers Spielzeuge rasch verstauen. In Abhängigkeit von dem jeweiligen Raum kann auf verschiedene Stauraumlösungen zurückgegriffen werden. Durch das Material können Boxen, Körbe und Co an den restlichen Einrichtungsstil angepasst werden.

Neben ausreichend Stauraum bedarf es vor allem Rückzugsmöglichkeiten für alle Familienmitglieder. Abgeteilte Spielecken und Ruhezonen für Erwachsene sorgen dafür, dass sich jedes Familienmitglied auch einmal zurückziehen und zur Ruhe kommen kann. Solche Ruhezonen lassen sich bereits mit wenigen Elementen schaffen.

Wohnzimmer und Küche sind Gemeinschaftsräume

Typisch für eine Familienwohnung sind neben Rückzugsmöglichkeiten vor allem Gemeinschaftsräume. Kinder sind nur ungern von ihren Bezugspersonen getrennt, weshalb Wohnzimmer und Küche in der Regel von allen Familienmitgliedern intensiv genutzt werden. Gerade hier gilt es deswegen darauf zu achten, dass ausreichend Platz vorhanden ist.

Gerade Familien mit Kleinkindern sollten im Wohnzimmer Raum zum Spielen schaffen. Sind die Kinder dann ein wenig älter, ziehen sie sich auch gern zurück. Deshalb kann auch ein ausgesprochen großes Wohnzimmer ein eigenes, ruhiges Kinderzimmer nicht ersetzen. Ein gutes Kinder- oder Jugendzimmer hat wenigstens eine Größe von zehn bis zwölf Quadratmetern.

Immer mehr Familien bevorzugen nicht mehr die strikte Trennung von Wohnzimmer und Küche, sondern setzen bei Umbau- und Renovierungsarbeiten auf offene Raumstrukturen. Wohnküchen haben sich aufgrund der flexiblen Nutzung bewährt und lassen sich mit gezielten Umbaumaßnahmen in fast jedem Haus umsetzen.

Küche an Familienbedarf anpassen

Kündigt sich Nachwuchs an, gehört die Küche zu den Räumen, die am schnellsten auf die neue Familiensituation angepasst werden müssen. Hier gilt es bei Renovierungen auf einen gelungenen Spagat zwischen Gemütlichkeit und funktionalen Eigenschaften zu achten.

Bei der Planung der neuen Familienküche gilt es neben ausreichend Schränken unter anderem auch auf die Sicherheit der Kinder zu achten. So sollten Kinder zwar genügend Platz zum Spielen haben, wichtig ist aber auch, dass Arbeitsfläche dadurch nicht eingeschränkt wird.

Herzstück einer Familienküche ist der Backofen. Während junge Paare hier vor allem auf einen günstigen Preis setzen, stehen für Familien die Funktionen im Vordergrund. Immerhin befindet sich der Backofen im Mittelpunkt aller Mahlzeiten.

Pflegeleichte Einrichtungskonzepte bescheren Freizeit

Familien brauchen Platz. Das ist aber nur eine Seite einer guten und alltagstauglichen Familienwohnung. Während kinderlose Paare beim Wohnen häufig großen Wert auf Design und Stil legen, besinnen sich Familien auf Pflegeleichtigkeit. Auch das sollte bei Umbauarbeiten und Renovierungen berücksichtigt werden.

So sind Hartböden pflegeleichter als Teppiche und ein Wäscheschacht in Häusern vermeidet unnötige Wege. Auch bei der Suche nach einer Einbauküche sollte besonders viel Wert auf pflegeleichte Fronten gelegt werden. Glatte Fronten lassen sich leicht abwischen.

Wohnung altersgerecht umbauen: Komfort ist wichtig

Die meisten Menschen möchten ihren Lebensabend in gewohnter Umgebung verbringen und wollen so lange wie möglich zuhause bleiben. Im Alter müssen sich Männer und Frauen häufig mit Einschränkungen der eigenen Mobilität und Beweglichkeit auseinandersetzen. In der Wohnsituation sollte darauf reagiert werden.

Durch die rechtzeitige Planung und Umsetzung kann jede Wohnung altersgerecht umgebaut werden, sodass sich diese dann auch mit Rollator oder Rollstuhl nutzen lässt. Ideal ist im Alter das Wohnen auf einer Ebene. In Häusern bietet es sich deswegen an, die wichtigsten Räume gebündelt im Erdgeschoss einzurichten, sodass alle Wohnbereiche ohne Einschränkungen erreichbar sind.

Bei der Renovierung der einzelnen Räume sollte besonders viel Wert darauf gelegt werden, dass Stolperfallen entfernt werden. Für altersgerechte Wohnkonzepte sind nicht immer große Umbauarbeiten erforderlich. Häufig reicht bereits ein Umstellen der Möbel aus, um zusätzlichen Platz zu schaffen.

Weiterhin sollten Handläufe und Griffe angebracht werden. Vor allem wenn die Beweglichkeit nachlässt, schaffen die Handläufe die nötige Sicherheit beim Gehen.

Badezimmer zieht größere Umbaumaßnahmen nach sich

Insbesondere beim altersgerechten Umbau der eigenen Wohnung entfällt der größte Bereich der Aufgaben auf das Badezimmer. In vielen Häusern und Wohnungen sind die Badezimmer kompakt, sodass sich Barrierefreiheit nur schwer umsetzen lässt. Darüber hinaus haben Senioren besondere Anforderungen an die Badezimmergestaltung.

Neben einer bodentiefen Dusche sollte besonders viel Wert auf ein größeres Waschbecken gelegt werden. Viele Senioren nutzen das Waschbecken nicht nur zum Händewaschen und Zähneputzen, sondern möchten sich darin auch die Haare waschen. Das setzt allerdings eine gewisse Größe voraus. Weiterhin sollte bei Umbauarbeiten das Waschbecken so ausgerichtet werden, dass es sich im Sitzen nutzen lässt.

Neben dem Badezimmer muss die Küche bei Umbauarbeiten barrierefrei gestaltet werden. Dadurch wird im Alter eine gewisse Selbständigkeit bewahrt. Hier gilt es besonders darauf zu achten, dass die Arbeitsplatte zumindest zum Teil unterfahrbar ist. Darüber hinaus sollte generell auf Unterschränke gesetzt werden. Diese sind für Rollstuhlfahrer problemlos erreichbar.

Auch der Eingangsbereich von Wohnung oder Haus sollten immer altersgerecht umgebaut und angepasst werden.