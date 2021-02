Typische Defekte im Haushalt und was sich dagegen tun lässt

Es vergeht wohl kein Jahr, in dem es keinen Defekt im Haushalt gibt. Diese sind völlig unabhängig von Geräten, die nicht mehr funktionieren. Doch einen verstopften Abfluss im Bad oder der Küche, eine Problematik rund um die Elektronik, feuchte Stellen und ähnliche Probleme sind relativ häufig. Die Frage ist nur, was lässt sich tun, wenn das Ärgernis aufkommt? Dieser Artikel schaut sich die häufigen Probleme einmal an und erklärt, wie sich Abhilfe schaffen lässt.

Typische Defekte und Gegenmaßnahmen

Im Haushalt gibt es echte Schwachstellen. Meist sind das die Orte mit einer hohen Frequentierung oder dem altersabhängigen Verschleiß. Einige Defekte werden nun aufgeführt:

Verstopftes Rohr

Das ist wohl insbesondere rund um die Küche ein häufiges Thema. Mieter und Hauseigentümer haben eventuell Glück im Unglück, denn es kommt auf den Ort der Verstopfung an:

Siphon – glücklicherweise lässt sich die Verstopfung oft hier verorten. Der Bogen des Siphons ist eine echte Schwachstelle, denn hier lagern sich Essensreste, Spülmittel und all die Stückchen an, die mit dem Abwasser aus dem Spülbecken fließen.

– glücklicherweise lässt sich die Verstopfung oft hier verorten. Der Bogen des Siphons ist eine echte Schwachstelle, denn hier lagern sich Essensreste, Spülmittel und all die Stückchen an, die mit dem Abwasser aus dem Spülbecken fließen. Abhilfe – für sie kann selbst gesorgt werden. Der Siphon lässt sich gut abbauen, säubern und neu befestigen. Allerdings ist die Arbeit nicht unbedingt angenehm. Beim Abbauen muss unbedingt ein Eimer untergestellt werden, da das im Siphon und im vorderen Bereich des Abflussrohrs befindliche Wasser auslaufen wird. Eine Alternative ist der typische Pömpel.

– für sie kann selbst gesorgt werden. Der Siphon lässt sich gut abbauen, säubern und neu befestigen. Allerdings ist die Arbeit nicht unbedingt angenehm. Beim Abbauen muss unbedingt ein Eimer untergestellt werden, da das im Siphon und im vorderen Bereich des Abflussrohrs befindliche Wasser auslaufen wird. Eine Alternative ist der typische Pömpel. Tipp – vor der Demontage empfiehlt es sich, ein neuer Siphon zu kaufen. Je nach Alter der Dichtungen und je nach Material kann es sonst sein, dass das alte Stück nicht mehr dicht montiert werden kann.

Die zweite Möglichkeit der Rohrverstopfung befindet sich im Rohr selbst:

Ort – das kann quasi überall passieren. Mit Glück ist die Verstopfung so weit vorne, dass sie eigenständig herausgeholt werden kann. Gerade in Toiletten kann dies der Fall sein, doch auch im Küchenbereich ist die Hoffnung da.

– das kann quasi überall passieren. Mit Glück ist die Verstopfung so weit vorne, dass sie eigenständig herausgeholt werden kann. Gerade in Toiletten kann dies der Fall sein, doch auch im Küchenbereich ist die Hoffnung da. Abhilfe – auch hier kann der Pömpel versucht werden. Die Gefahr bei der selbstständigen Behebung ist immer, dass versehentlich die Verstopfung tiefer ins Rohr geschoben wird, wodurch sie noch stärker komprimiert.

– auch hier kann der Pömpel versucht werden. Die Gefahr bei der selbstständigen Behebung ist immer, dass versehentlich die Verstopfung tiefer ins Rohr geschoben wird, wodurch sie noch stärker komprimiert. Profilösung – scheitern die ersten Versuche, ist die Hilfe von einem Profi sinnvoll. So lässt sich heute problemlos eine passende Rohrreinigung bei Notprofi finden. Sicherlich gibt es im Internet diverse Tricks und Kniffe, doch muss zugleich bedacht werden, dass das Rohr nicht beschädigt werden darf. Zudem können Profis mit speziellen Werkzeugen verhindern, dass das Problem nur vorangeschoben wird. Wer beispielsweise selbst mit einer Spirale hantiert, der kann durchaus die Verstopfung nach vorne schieben, sodass sie wenige Tage später neu auftritt.

Der Rohrbruch

Bei einem solchen Defekt gilt: Wer nicht selbst von Fach ist, der holt einen Fachmann. Rohrbrüche sind eine heikle Angelegenheit und zugleich tückisch. Denn häufig sind sie wesentlich älter, bis sie überhaupt bemerkt werden. In der Zwischenzeit hat sich das Wasser schon durch die Wände bewegt. Es gilt:

Erste Hilfe – ist es offensichtlich, wo das Wasser herkommt, dann wird die Zugangsleitung abgestellt und die Örtlichkeit möglichst nicht benutzt. Zugleich wird der Vermieter benachrichtigt, bei Eigenheimen ein Fachmann.

– ist es offensichtlich, wo das Wasser herkommt, dann wird die Zugangsleitung abgestellt und die Örtlichkeit möglichst nicht benutzt. Zugleich wird der Vermieter benachrichtigt, bei Eigenheimen ein Fachmann. Reparatur – sicherlich gibt es sehr simple und offensichtliche Rohrbrüche. Die meisten sind allerdings weit weniger offensichtlich und daher auch schwieriger zu beheben. Eine Reparatur vom Fachmann ist notwendig, denn nur diese hält notfalls bei Rechtsstreitigkeiten stand. Ein eigenständig reparierter Rohrbruch, bei dem doch weiter Wasser austritt oder bei dem Pfützen in Hohlräumen nicht gefunden wurden, kann nicht als Folgeschaden gemeldet werden.

Mietern sind diesbezüglich ohnehin die Hände gebunden. Einzig der Vermieter kann und darf sich um die Behebung kümmern.

Sicherung fliegt ständig raus

Bei diesem Defekt können Laien sich wenigstens auf die Suche begeben. Allerdings kann es durchaus sein, dass trotz allem ein Fachmann notwendig ist. Sicherungen können aus verschiedenen Gründen rausfliegen, sodass die Lösungen divers sind:

Überlastung – eine Sicherung kann sowohl bei Überlastung, als auch bei defekten Geräten herausfliegen. Manchmal ist die Ursache schon in einer überlasteten Mehrfachsteckdose zu finden. Eine gute Hilfestellung auf der Suche nach der Ursache ist, festzuhalten, in welcher Situation die Sicherung herausspringt. Nicht selten geschieht solch ein Szenario, wenn die vierte Herdplatte angeschaltet wird, während die Mikrowelle läuft, der Wasserkocher geht und nun das Radio dazukommt.

– eine Sicherung kann sowohl bei Überlastung, als auch bei defekten Geräten herausfliegen. Manchmal ist die Ursache schon in einer überlasteten Mehrfachsteckdose zu finden. Eine gute Hilfestellung auf der Suche nach der Ursache ist, festzuhalten, in welcher Situation die Sicherung herausspringt. Nicht selten geschieht solch ein Szenario, wenn die vierte Herdplatte angeschaltet wird, während die Mikrowelle läuft, der Wasserkocher geht und nun das Radio dazukommt. Defektes Gerät – diese Ursache ist schnell gefunden, immerhin funktioniert das Gerät ebenfalls nicht mehr. Die Sicherung muss nur wieder geschaltet und das Gerät entsorgt werden.

– diese Ursache ist schnell gefunden, immerhin funktioniert das Gerät ebenfalls nicht mehr. Die Sicherung muss nur wieder geschaltet und das Gerät entsorgt werden. Schwierigere Fälle – sobald keine Mehrfachsteckdosen oder Verlängerungssteckdosen im Spiel sind, kann die Überlastung auf unstetige Leitungen hinweisen. Wenn die Sicherung einmal herausspringt, kann es Zufall sein. Geschieht es jedoch häufiger, ist ein Techniker notwendig.

– sobald keine Mehrfachsteckdosen oder Verlängerungssteckdosen im Spiel sind, kann die Überlastung auf unstetige Leitungen hinweisen. Wenn die Sicherung einmal herausspringt, kann es Zufall sein. Geschieht es jedoch häufiger, ist ein Techniker notwendig. Feuchtigkeit – Feuchtigkeit in den Wänden ist eine Gefahr. Nun springen die Sicherungen meist zum Schutz heraus.

– Feuchtigkeit in den Wänden ist eine Gefahr. Nun springen die Sicherungen meist zum Schutz heraus. Veraltete Leitungen – in älteren Häusern mit nur wenigen Wandsteckdosen geht das elektrische Netz oftmals in die Knie. Im heutigen Haushalt stehen wesentlich mehr Geräte als früher. Handelt es sich um ein Eigenheim, hilft oft nur, die elektrischen Leitungen neu verlegen zu lassen und dabei auf die modernen Zustände anzupassen. In einer Mietwohnung muss der Vermieter informiert und um Behebung gebeten werden.

Ein immer häufiger auftretendes Problem hängt mit der modernen Mobilität zusammen. Werden E-Fahrzeuge nicht über eine spezielle und mit Starkstrom betriebene Station geladen, kann es passieren, dass die Steckdose und Leitungen überhitzen – im besten Fall springt nun nur die Sicherung heraus. Gerade ältere elektrische Leitungen sind nicht dazu gedacht, über Stunden eine hohe Leistung zu bringen. Experten vergleichen die Steckdosenladung eines E-Autos mit der acht- bis zehnstündigen Nutzung eines Wasserkochers – non Stop. Wer einen Wasserkocher mal an eine Steckdosenleiste hängt und nach dem Aufkochen die Hand an die Steckdose legt, der erkennt die Wärmeentwicklung im normalen Gebrauch. Dies nun über mehrere Stunden führt automatisch zum Einsatz der Sicherungen.

Fazit – manche Defekte können selbst behoben werden – viele nicht

Fließt das Wasser nicht mehr ab, so ist der Blick in das Siphon die erste Wahl. An das tatsächliche Abwasserrohr sollten sich jedoch nur Spezialisten wagen, denn auch im Eigenheim hilft es nicht, wenn die Verstopfung einfach vom Obergeschoss ins Erdgeschoss geschoben wird. Rohrbrüche und nicht offensichtliche Fehler in der Elektrik sind immer ein Fall für den Fachmann. Wasser an den falschen Orten im Haus ist die gröbste Gefahr für die Bausubstanz und nicht ordentlich reparierte Elektrik kann im schlimmsten Fall zum Hausbrand führen.