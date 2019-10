Kontrast der deutschen Innovation ist deutlich wie nie

Berlin - Deutschland ist seit jeher ein Vorreiter, wenn es um innovative Technologien geht. Doch innerhalb des Landes besteht ein Kontrast zwischen Entwicklung und Bürger.



Deutschland ist in den Augen vieler nach wie vor ein wichtiges Land, wenn es um Innovation und Entwicklung diverser Branchen geht. Das gilt insbesondere für die High-Tech-Industrie, in welcher Unternehmen von SAP bis Siemens den Ton angeben. Dennoch ist die Entwicklung auch in Deutschland nicht unbegrenzt, was vor allem an der Haltung der Bürger selbst liegt. Der Kontrast zwischen konservativer Einstellung und deutscher Innovation ist so deutlich wie nie.



Große Möglichkeiten werden durch Konzerne unterschiedlich genutzt

Wenn ein Unternehmen in Deutschland technologisch den Ton angibt, dann ist es SAP. Der Konzern mit Sitz in Walldorf ist das wertvollste deutsche Tech-Unternehmen und kommt auf eine Marktkapitalisierung von über 145 Milliarden Euro. Schon frühzeitig war den Gründern bewusst, dass es nur über digitale Innovation möglich sein würde, am Puls der Zeit zu bleiben und damit die wirtschaftliche Führungsposition zu verteidigen. SAP fokussiert seine Bemühungen derzeit auf sechs digitale Trends, die seit einigen Jahren entscheidend sind: Big Data, Blockchain, Cloud-Computing, digitale Geschäftsprozesse, Internet der Dinge und maschinelles Lernen.

Neben SAP orientieren sich weitere Unternehmen daran, dem Kunden besondere Produkte zu bieten. IG mit deutschem Sitz in Frankfurt spricht dabei Trader an, die ihre Wertpapiere online handeln. Mit dem jüngsten Produkt des Turbo24 wurde ein Turbo entwickelt, der es ermöglicht, 24 Stunden am Tag zu handeln, wobei die Preise der Wertpapiere dem jeweiligen Vermögenswert folgen. Dank des vorabbestimmten Knock-Out-Levels wird das Risiko trotz flexibler Hebelfunktion minimiert und macht den Handel für den Nutzer deshalb flexibler und bequemer. Dabei handelt es sich ein Beispiel einer Investition, die auch vonseiten der Zielgruppe - den Tradern - positiv aufgenommen wurde.

Siemens ist sich der schnelllebigen, digitalisierten Welt ebenfalls bewusst. Deshalb spannt der Konzern ein breites Netz in alle Richtungen. Kooperationen mit Hochschulen sollen bereits frühzeitig Innovationen von Führungskräften der Zukunft hervorbringen: Dazu werden Start-ups gegründet, mit Investitionen unterstützt und der Prozess mit ihnen gemeinsam bestritten. Das Venture-Unternehmen Next47 vervollständigt das zukunftsweisende Bild mit Ideenentwicklung und technischer Expertise und bestätigt, dass Deutschland seinen Ruf als digital innovatives Land durchaus verdient hat.



Skepsis der Bürger in vielen Punkten sorgt für Kontrast









Die Unternehmen sind sich ihrer führenden Rolle im Innovationsrennen also bewusst, doch die Problematik in der erfolgreichen Umsetzung liegt bei den Bürgern selbst. Noch lange sind diese nicht für alle potenziellen Neuerungen bereit, die etwa die Digitalisierung mit sich bringt. Das beste Beispiel sind digitale Zahlungsmethoden, die zum Beispiel in Skandinavien längst der Standard sind. Eine Statista-Umfrage Ende 2017 zeigte, dass 97 % aller Befragten nie bargeldlose Zahlungssysteme per Smartphone nutzten. Die Liebe für das Bargeld sorgt dementsprechend auch dafür, dass innovative Ideen wie Apple Pay seit ihrer Veröffentlichung in Deutschland nicht den gleichen Zuspruch wie in anderen Ländern genießen.

Ohnehin sorgt sich der Deutsche im internationalen Vergleich mehr um seine Daten und Anonymität. Dass neue Technologien auf den ersten Blick daher etwas suspekt wirken, ist mit dieser Einstellung einhergehend. Bereits im Fall SAP erwähnten wir die Blockchain-Technologie. Diese erlangte erstmals durch die Kryptowährung Bitcoin weltweite Bekanntheit, doch die zum Teil negative Berichterstattung rund um die Digitalgelder hielt deutsche Bürger davon ab, Investitionen zu tätigen. Dabei hat sich die unterliegende Technologie längst deutlich weiterentwickelt und wird bereits von Banken dafür genutzt, Transaktionen günstiger und schneller zu gestalten.

Die Möglichkeiten der deutschen Innovationen sind scheinbar endlos. Selbst wenn großes digitales Potenzial besteht, bleibt der Kontrast zwischen Idee und erfolgreicher Umsetzung in Deutschland bestehen, der vor allem mit der Skepsis der Bürger zu begründen ist.