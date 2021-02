Geldsegen und die Steuererklärung

So werden Gewinne beim Fiskus veranlagt

Die letzten Wochen des Jahres haben ihren Anfang genommen und langsam rückt die Steuererklärung für Berufstätige wieder in den Fokus.

Die häufigsten Fragen, die Steuerberatern und Lohnsteuerhilfevereinen rund um den Abgabetermin der Steuererklärung auf den Tisch flattern, betreffen die steuerliche Veranlagung einzelner Einkünfte. So ist auch häufig unklar, ob Gewinne aus Glücksspielen und Lotterien für das Finanzamt von Interesse sind.

Wenn die jährliche Steuererklärung ansteht, beginnt für viele Menschen das Suchen, Sortieren und Recherchieren. Vieles gilt es zu berücksichtigen, wenn die steuerpflichtigen Einkünfte mit den abzugsfähigen und steuerrechtlich geltend zu machenden Aufwendungen verrechnet werden. Wer nicht vom Fach ist, verliert hier schnell den Überblick. Im Handel gibt es zahlreiche Softwareangebote, die Schritt für Schritt durch den Steuerdschungel führen und auch die seit 1996 zugängliche Software Elster des Finanzamtes unter der Schirmherrschaft des Bayerischen Landesamtes für Steuern unterstützt bei der digitalen Steuererklärung. Tatsächlich nutzt inzwischen ein Großteil der Steuerzahler die Möglichkeit, die jährliche Steuererklärung online zu erstellen und einzureichen.

Zu den häufigsten Unsicherheiten bei der individuellen Veranlagung gehört die Frage, welche Einkünfte in der Steuererklärung aufgeführt werden müssen. Die zu versteuernden Einkunftsarten nach § 2 Abs. 3 EstG sind:

Einkünfte aus Land- und Forstwirtschaft,

Einkünfte aus Gewerbebetrieb,

Einkünfte aus selbständiger Arbeit,

Einkünfte aus nichtselbständiger Arbeit,

Einkünfte aus Kapitalvermögen,

Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung,

sonstige Einkünfte im Sinne des § 22

An welcher Stelle sind aber Gewinne aus Glücksspielen, Lotterien oder Wettgewinne einzuordnen? Die Antwort ist einfach: Gar nicht, denn der Gesetzgeber hat festgelegt, dass Gewinne aus Glücksspielen zunächst einmal nicht in der Einkommensteuererklärung angegeben werden müssen. Wichtig ist an dieser Stelle, genau zu definieren, was Gewinne aus Glücksspielen sind.

In § 3 des aktuell geltenden Glücksspielstaatsvertrages ist festgelegt:

„1) Ein Glücksspiel liegt vor, wenn im Rahmen eines Spiels für den Erwerb einer Gewinnchance ein Entgelt verlangt wird und die Entscheidung über den Gewinn ganz oder überwiegend vom Zufall abhängt. Die Entscheidung über den Gewinn hängt in jedem Fall vom Zufall ab, wenn dafür der ungewisse Eintritt oder Ausgang zukünftiger Ereignisse maßgeblich ist. Auch Wetten gegen Entgelt auf den Eintritt oder Ausgang eines zukünftigen Ereignisses sind Glücksspiele.“

Damit gelten sowohl Wetten, Lotterien und Losaktionen als auch die Teilnahme am Spielangebot von Casinos als Glücksspiel und daraus erzielte Gewinne werden steuerlich gleich behandelt.

Sportwetten sind an die Wettsteuer geknüpft

Wetten auf sportliche Begegnungen und Wettkämpfe sind beliebt. Rund 8,8 Millionen Euro wurden im Jahr 2018 in dieser Branche umgesetzt. Die Gewinne, die aus einer Sportwette erzielt werden, sind nach deutschem Steuerrecht als Glücksspielgewinne für den Gewinner steuerfrei. Dasselbe gilt für Startguthaben oder Boni, die viele Wettanbieter für Neukunden zur Verfügung stellen.

Für den Wettanbieter ist der Umsatz steuerlich durchaus relevant. Zum 01. Juli 2012 hat der Gesetzgeber die Wettsteuer eingeführt. Damit müssen Wettanbieter fünf Prozent aller in Deutschland getätigten Umsätze als Steuern an das Finanzamt abführen. Dabei ist es unerheblich, ob eine Wette in einem niedergelassenen Wettbüro oder über einen Online-Anbieter platziert wird.

Der Kunde wird zwar nicht direkt vom Finanzamt zur Kasse gebeten, allerdings geben die meisten Anbieter die steuerliche Belastung ganz oder teilweise an den Kunden weiter. Die Vereinigte Lohnsteuerhilfe e. V. informiert:

Wettsteuer vom Gewinn: Der Anbieter zieht die fünf Prozent direkt vom Gewinn ab und zahlt eine entsprechend geringere Gewinnsumme aus. Wettsteuer vom Tipp: Der Anbieter zieht die fünf Prozent direkt vom Wetteinsatz ab. Sonderberechnungsmodelle: Vereinzelte Anbieter haben besondere Modelle zur Weiterberechnung der Wettsteuer entwickelt und verändern zum Beispiel die Wettquote entsprechend.

In welcher Form die steuerliche Belastung an den Kunden weitergegeben wird, hängt vom jeweiligen Anbieter und seinem Geschäftsmodell ab. Ausgewählte seriöse Wettanbieter informieren Nutzer sogar ausführlich über rechtliche Hintergründe, steuerliche Aspekte und eine eventuelle Weiterbelastung der Wettsteuer rund um die erzielten Gewinne.

Beim Geldsegen aus Glücksspielen ist das Detail entscheidend

Gewinne aus Glücksspielen gehören nicht zu den sieben im Steuerrecht definierten Einkunftsarten. Deshalb erhebt der Staat auf den Geldsegen keine steuerlichen Ansprüche. Wäre dies der Fall, könnte der Steuerzahler umgekehrt potenzielle Verluste aus Glücksspielen auch als Minderung der Einkünfte zur Senkung der Steuerlast angeben. Da Gewinne aus Glücksspielen in der Summe deutlich geringer ausfallen als Verluste, würde der Staat ein schlechtes Geschäft machen. Deshalb bleiben Gewinne und Verluste aus Glücksspielen steuerlich grundsätzlich unberücksichtigt.

Einige Sonderfälle gibt es allerdings, bei denen Gewinne aus Glücksspielen und das Kapital, das aus ihnen generiert wird, für das Finanzamt doch von Interesse sind:

Der Gewinn erwirtschaftet Kapitalerträge

Erzielt der glückliche Gewinner aus dem Geldsegen Kapitalerträge, fallen diese vollumfänglich unter die Kapitalertragssteuer. Das gilt zum Beispiel, wenn der Gewinn angelegt wird. In diesem Fall sind die erwirtschafteten Zinsen steuerpflichtig. Wird der Gewinn zum Erwerb einer Immobilie eingesetzt, werden Mieteinnahmen für das Steuerrecht relevant. Wettgewinne bei ausländischen Anbietern

In Ausnahmefällen kann es sein, dass die Steuerlast aus Sportwetten und anderen Glücksspielen doch in die Verantwortung des Spielers fällt. Wichtig ist dabei der Wohnsitz des Spielers, der den Wetteinsatz getätigt hat. Befindet sich dieser in Deutschland, werden auch im Ausland ansässige Wettanbieter vom deutschen Fiskus steuerlich belastet. Nehmen diese allerdings in ihren Allgemeinen Geschäftsbedingungen Abstand von der in Deutschland geltenden Rechtslage, muss der Spieler selbst die Wettsteuer in seiner Steuererklärung geltend machen. Dies gilt nicht nur für Berufsspieler, sondern auch für Freizeitspieler. Hier ist der Kunde in der Verantwortung, sich vor der Platzierung einer Wette in den Allgemeinen Geschäftsbedingungen über die Bedingungen zur Wettsteuer zu informieren. Geerbte Gewinne unterliegen der Erbschaftssteuer

Wer Vermögens- oder Sachwerte erbt, muss diese nach deutschem Gesetz versteuern. Die Erbschaftssteuer macht auch vor Glücksspielgewinnen nicht Halt. Wer also einen Gewinn als Teil des Vermögens eines Verstorbenen erbt, muss diesen bei der Festsetzung der Erbschaftssteuer vollumfänglich mit angeben. Gewinne durch persönliche Fähigkeiten und berufliche Tätigkeit

Nicht jeder glückliche Geldsegen aus Spielen und anderem Freizeitvergnügen bleibt steuerfrei. Entscheidend ist, ob der Gewinn durch Glück oder durch Können erzielt wird, oder ob sogar eine vertraglich vereinbarte Leistung dahintersteht. Die Gewinne werden demnach nicht mehr dem Glücksspiel zugeordnet, sondern dem Bereich „Sonstige Einkünfte im Sinne des § 22“ aus dem Einkommensteuergesetz. Gewinne, die durch die Beantwortung von Wissensfragen in einem Quiz oder in Wettbewerben mit fachspezifischem Hintergrund erzielt werden, können steuerlich relevant sein.

Auch Gewinne aus Casting- und Spielshows sind meist steuerlich relevant. Sie basieren auf einem Vertrag, in dem die Teilnahme als zu erbringende Leistung festgelegt ist und der potenzielle Gewinn als Entgelt.

Berufsspieler müssen ihr Einkommen versteuern

Berufliches Fachwissen, Können und Geschicklichkeit werden insbesondere für Berufsspieler zugrunde gelegt, die ihr Einkommen hauptsächlich aus der Teilnahme an Glücksspielen erzielen. Sie müssen Gewinne grundsätzlich vollumfänglich versteuern. Einen Überblick zur Lage in den verschiedenen Ländern liefert hier auch dieser Artikel.

Das Verbraucherportal LohnsteuerKompakt definiert die Abgrenzung zwischen Berufsspieler und Freizeitspieler:

Regelmäßigkeit der Einkünfte: Wenn ein Spieler über einen längeren Zeitraum regelmäßig und nachhaltig Gewinne erzielt, werden gewerbliche Einkünfte zugrunde gelegt. In diesem Zusammenhang ist auch die Frage nach der Gewinnerzielungsabsicht relevant. Weitere Einnahmequellen: Weitere Einkünfte werden als Argument für einen Freizeitspieler gewertet. Übersteigen die Glücksspielgewinne die sonstigen Einkünfte allerdings merklich, ist die Einstufung als Berufsspieler wahrscheinlich. Gewinne und Verluste: Fallen neben regelmäßigen Gewinnen auch regelmäßige Verluste an, gehen Gerichte meist von einem Freizeitspieler aus. Überwiegen die Gewinne deutlich, wird die Person meist als Berufsspieler eingestuft. Sie trägt ein wirtschaftliches Risiko, das mit anderen herkömmlichen Gewerbetätigkeiten vergleichbar ist.

Eine klar definierte Rechtslage für Berufsspieler gibt es bislang nicht. Als Richtlinie gehen die Finanzbehörden häufig davon aus, dass die Teilnahme an zwei oder mehr professionellen Turnieren pro Monat einer gewerbsmäßigen und damit steuerpflichtigen Tätigkeit gleichzusetzen sind. Steuerexperten raten Spielern deshalb dazu, schriftlich genau festzuhalten, wann und in welchem Rahmen sie gespielt haben und welche Gewinne und Verluste sie dabei erzielt haben. Zu den Verlusten sind auch Anfahrt, Übernachtungskosten, Startgelder und sonstige Aufwendungen zu zählen, die im Rahmen eines Spieles anfallen. So können relevante Unterlagen im Falle einer steuerlichen Überprüfung leicht beigebracht werden.