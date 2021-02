Gastronomie-Regeln in Franken

Die Franken gehören bekanntlich zu einem der kneipenerprobtesten Völkchen in Deutschland. Ein Wochenende ohne ein gutes "Seidla" in der Stammkneipe ist eigentlich undenkbar. Auch in Sachen Kulinarik ist das Frankenland für seine Traditionsküche mit Gourmetstatus bekannt.

Umso schwerer hat die fränkischen Experten zünftiger Hausmannskost die Corona Krise getroffen. Das gemütliche Zusammensitzen bei einem guten Happen fiel aus und die Gastronomiebetriebe Frankens erlebten den schwärzesten Frühling seit Langem. Gerade in Sachen Tourismus sah es denkbar schlecht aus.

Immerhin zählen Naturregionen wie der Frankenwald oder die Fränkische Weinstraße zu den beliebtesten Ausflugszielen für Wanderer, Outdoor Sportler und Önotouristen in ganz Bayern. Doch von ihnen ließ sich im Frühjahr 2020 kaum einer blicken. Für Betriebe in der Region fiel deshalb ein ganzes Geschäftsquartal weg. Erst Anfang Sommer lief der Gastronomiebetrieb in Franken wieder allmählich an. Das mit viel Verunsicherung und Unklarheit über das, was denn jetzt noch erlaubt ist.

Ein holpriger Start - Wiedereröffnung gastronomischer Betriebe

Die Wiedereröffnung von gastronomischen Betrieben in Franken verlief nach dem Lockdown recht chaotisch. Zwar galten nach wie vor die allgemeinen Abstandsregelungen und Maskenpflicht, doch die Auslegung im regulären Geschäftsbetrieb war vielerorts etwas schwammig. Viele Kommunen setzten eher auf die Vernunft der Bürger, denn auf regelmäßige Kontrollen. Auch waren Wirtshäuser und Restaurants überfordert mit krisenbedingten Sitzplänen und Gästebeschränkungen in geschlossenen Räumen.

Viele Einrichtungen verlegten das Tagesgeschäft darum erst einmal in den Außenbereich oder ließen sich unkonventionelle Lösungsansätze einfallen. Das Bild von deutschen Café-Besuchern, die zur Einhaltung des 1,5 m Sicherheitsabstands Poolnudel-Propeller-Hüte auf dem Kopf trugen, ging um die Welt. Gourmet-Restaurants, die plötzlich Lieferservice oder Drive-In Bedienung anboten, mehrten sich. Kurzum, die Gastronomie ging mit viel Kreativität gegen eine ungewisse Zukunft vor.

Ebenfalls viel Unsicherheit herrschte darüber, welche Gastro-Betriebe denn nun überhaupt öffnen dürfen. Der Trubel um die Geschäftsarten, denen die Wiedereröffnung erlaubt war, beschränkte sich nämlich nicht nur auf den Einzelhandel. Auch so manches Lokal musste die Geschäftseröffnung erst einmal vor Gericht einklagen. Das galt zum Beispiel für Shisha-Lokale. Diese wurden zunächst nicht geöffnet, weil die Regierung eine besondere Infektionsgefahr in der Gemeinschaftsnutzung von Shishas sah. Eine Lokalbetreiberin aus Hannover reichte Beschwerde gegen pauschalen Generalverdacht ein und argumentierte, dass derartige Behauptungen im Einzelfall zu prüfen seien.

Das Oberverwaltungsbericht Lüneburg stimmte zu und setzte das coronabedingte Öffnungsverbot für Shisha-Lokale vorläufig außer Kraft. Begründung: Das Gesundheitsministerium sei seiner Verpflichtung zur Überprüfung geltender Hygienekonzepte in einzelnen Shisha-Bars nicht nachgekommen. Tatsächlich ist es in entsprechenden Gastronomiebetrieben nämlich Vorschrift, Einweg-Mundstücke und -Schläuche zu verwenden und jede Shisha nach dem Gebrauch sorgfältig zu desinfizieren. Demnach seien die notwendigen Hygienevorschriften zum Infektionsschutz im Grunde erfüllt. Sie müssten lediglich vom Gesundheitsamt lediglich auf ihre gewissenhafte Umsetzung hin überprüft werden, wie bei jedem anderen gastronomischen Betrieb eben auch.

Das Rauchverbot bleibt

Trotz zahlreicher Unklarheiten gibt es im Bereich der Gastronomie aber auch ein paar Vorschriften, die sich auch trotz Corona nicht geändert haben. Abgesehen von klassischen Hygienevorschriften für Großküchen und Lagerräume betrifft das auch gesetzliche Bestimmungen wie das Raucherverbot. Es sei deshalb daran erinnert, dass auf etwaige Verstöße nach wie vor hohe Geldstrafen für betroffene Gastwirte von bis zu 1000 Euro stehen. Anders sieht es allerdings bei E-Zigaretten aus.

Zigarette oder E-Zigarette - wo liegt der Unterschied?

Schon 2014 kam es zu einer Klage gegen das Verbot von E-Zigaretten in gastronomischen Betrieben. Der Kläger, ein Wirt aus Köln führte an, dass die elektronischen Dampfgeräte streng genommen nicht unter das gesetzliche Rauchverbot fallen. Als "Rauchen" definiert werden könne demnach lediglich das Einatmen von Rauch, der durch das Verbrennen von Tabakwaren entsteht. Bei E-Zigaretten käme es hingegen nicht zu einem Verbrennungs-, sondern zu einem Verdampfungsprozess und somit auch zu keiner Rauchentwicklung.

Die Richter gaben der Klage des Wirts statt und verwiesen auf den gesetzlichen Wortlaut des NRW-Nichtraucherschutzgesetzes. Dieses besteht bereits seit 2007. Damals standen E-Zigaretten nicht im Fokus der Gesetzgebung. Dementsprechend ist das Gesetz durch seine Formulierung auch ganz klar auf Zigaretten ausgelegt. Hinzu käme, dass das Nichtraucherschutzgesetz primär der Prävention von Passivrauchen diene, das beim Konsum von E-Zigaretten ebenfalls nicht gegeben sei. Ein Umstieg von Zigaretten auf E-Zigaretten oder einen Dampfer kann also lohnen, wenn man im Restaurant oder Lokal gerne Mal inhaliert.

Das gilt auch für eine eventuelle Ersparnis, weswegen sich ein Umstieg ebenfalls lohnen könnte. In diesem Zusammenhang ist ein automatischer Rechner das Mittel der Wahl. Hier lässt sich die gewünschte Nikotinstärke problemlos mit dem Lieblingsaroma kombinieren und das nötige E-Liquid berechnen. Bewährte Rezepte lassen sich anschließend sogar mit der Dampfergemeinde teilen.

Kontrolle lässt zu wünschen übrig

Dass sich mancher Gast dem gesetzlichen Rauchverbot entzieht und auch viele Wirte gerne Mal ein Auge zudrücken, mag mitunter an den dürftigen Gesetzeskontrollen liegen. Denn laut Untersuchungen der europäischen Krebsgesellschaft belegt Deutschland unter 36 Staaten im EU-Ranking zur Tabakkontrolle den letzten Platz. Das gilt nicht nur für die Kontrolle von Rauchverboten, sondern auch für unzureichende Kontrollmechanismen in der Tabakwerbung und Verordnung von Tabaksteuern.

Auch die Kontrolle von Sperrstunden und Umsetzung von Corona-Maßnahmen im gastronomischen Gewerbe wächst sich zu einer immer komplizierten Angelegenheit aus. Die Ordnungskräfte sind überfordert und treffen immer häufiger auf gereizte Resonanz zum staatlichen Kontrollverhalten. Jüngste Vorfälle mit randalierenden Disco- und Restaurantbesuchern, die weder Abstandsregeln noch Mundschutzpflicht einhalten, sind der Beweis. Der Grundtenor: Man will sich nach einer gefühlt unendlichen Zeit der Isolation nicht auch noch von der Polizei vorschreiben lassen, wie man zu feiern hat. Doch die Bestimmungen sind wichtig, um eben genau das zu verhindern, was Menschen die gesellige Stimmung verhagelt. Einen weiteren Lockdown.

Bei diesem Ordnungsdilemma sind immer öfter auch die Wirte gefragt. Einerseits ist ihr wachsames Auge das erste, das Verstöße gegen die Ordnungsrichtlinien registriert. Da kann oftmals ruhiger und in freundschaftlicher Manier eingegriffen werden, ohne die Gesetzeshüter auf den Plan zu rufen. Andererseits liegt es auch im Interesse des Gastronomie-Managements, neben Infektionsfälle sowie Verstöße und damit hohe Bußgelder zu vermeiden.

Tipps für einen gelungenen Gastronomie-Ausflug in Franken

Die Gastronomie der Region Franken hat Freunden des guten Geschmacks vieles zu bieten. Herzhafte Hausmannskost, erlesene Weine, erstklassige Biere und eine Naturlandschaft, die Kulinarik wieder zurück zu den Wurzeln der Regionalküchen führt. Während eines Ausflugs in Frankens Restaurants und Lokale sollte man aber stets auf die gültigen Richtlinien achten, um den Aufenthalt auch wirklich genießen zu können. Aus diesem Grund, hier ein paar Tipps: