Zwei Wochen Spaß für Kinder und Betreuer

Osterburken.Unter dem Titel „Ferienspaß für Daheimgebliebene“ fand auch dieses Jahr das Sommerferienprogramm für Kinder der ersten bis fünften Klassen in Osterburken vom 29. Juli bis zum 9. August statt. Die Betreuung erfolgte durch die beiden Schulsozialarbeiter des Caritasverbandes für den Neckar-Odenwald-Kreis, Anne-Rosalie Horvath und Matthias Steinbach.

Zum Betreuerteam gehörten zudem Sozialpädagogin Anette Stahl von der verlässlichen Grundschule, sowie Annika Emmerich und Pia Berberich, die an der Schule am Limes beziehungsweise an der Astrid-Lindgren Schule in Bofsheim einen Bundesfreiwilligendienst ableisteten. Unterstützung bekam das Team von den Sozialkompetenztrainerinnen Salome Edinger und Jara Zimmermann der 10. Klasse am GTO. Getreu dem Thema „Spiel, Spaß & Action“ startete die erste Woche mit 25 Kindern. Nach einer kurzen Kennenlernphase ging es auch schon auf Tuchfühlung. Durch Teamspiele fand die Gruppe schnell zusammen und lernte , wie wichtig es ist, sich gegenseitig zu vertrauen.

„Fit for job“

Vieles wurde in dieser Woche miteinander unternommen. Entweder angeleitet durch die Betreuerinnen oder im Freispiel, bei dem man der Fantasie freien Lauf lassen konnte. Der Höhepunkt der Woche war der Ausflug in den Erlebnispark „Tripsdrill“. Ein besonderer Dank galt der Stadt Osterburken, die sowohl den Eintritt als auch die Busfahrt spendierte.

Die zweite Woche verlief nach dem Motto „fit for Job“. Jeden Tag wurde auf kindgerechte und spielerische Weise ein anderer Beruf vorgestellt. Egal ob Künstler, Koch oder Polizist – hier war für jeden was dabei. Ebenfalls in dieser Woche gab es einen Ausflug, der auf den Erlebnisbauernhof der Familie Schönit in Buchen führte. Dort haben die Kinder erfahren, was es heißt, auf einem Hof zu leben. Sie halfen beim Versorgen der Tiere, lernten, wie aus Wolle Filz hergestellt wird und entdeckten den hofeigenen Gemüsegarten mit abschließendem Mittagessen.

Das abwechslungsreiche und interessante Ferienprogramm war für alle Kinder ein tolles Erlebnis und wird allen Beteiligen in Erinnerung bleiben. Für das Betreuerteam, das ganz neu zusammengewürfelt wurde und das Programm zum ersten Mal auf die Beine stellte, waren es zwei wunderbare, spaßige Wochen.

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 22.08.2019