Zwei Pkws aufgebrochen

Osterburken/Fahrenbach.Ein auf dem Parkplatz am Waldfriedhof in Osterburken abgestellter Pkw wurde am Samstagvormittag, zwischen 10.10 und 11.15 Uhr, aufgebrochen. Hierzu wurde die Seitenscheibe der Beifahrertür eingeschlagen und die auf dem Beifahrersitz liegende Handtasche der Fahrerin entwendet, so die Polizei. Für die Tat in Osterburken werden Zeugen gesucht. Wer zur genannten Zeit etwas Verdächtiges beobachtet hat, soll sich bei der Polizei in Buchen, Telefon 06281/9040, melden. Ein gleich gelagerter Fall wurde der Polizei aus Fahrenbach angezeigt. Dort wurde am Freitag, zwischen 17.50 und 18.25 Uhr, auf dem Parkplatz des Roberner Sees, die Fahrerscheibe eines Autos eingeschlagen und ebenfalls eine Handtasche entwendet. In diesem Fall werden die Zeugenhinweise an das Polizeirevier in Mosbach, Telefon 06261/8090, erbeten. In diesem Zusammenhang weist die Polizei darauf hin, dass selbst bei kurzer Abwesenheit, keine Wertgegenstände sichtbar im Auto gelassen werden sollten.

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 22.09.2020