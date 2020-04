Zwei Personen leicht verletzt

Osterburken.An der Kreuzung der Friedhofstraße und der Turmstraße in Osterburken kam es am Donnerstagabend, gegen 18:15 Uhr, zu einem Verkehrsunfall bei dem beide Unfallbeteiligte leicht verletzt wurden, so die Polizei. Die 18-jährige Unfallverursacherin missachtete, nach aktuellem Stand der Ermittlungen, die Vorfahrt des 63-jährigen Geschädigten. In der Kreuzungsmitte kam es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Der Audi des Vorfahrtsberechtigten sowie der VW der Wartepflichtigen waren nicht mehr fahrbereit. Die freiwillige Feuerwehr Osterburken unterstützte die Polizei vor Ort bei der Absicherung der Unfallstelle. Beide Unfallbeteiligte wurden durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.

