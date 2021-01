Zum Hinschauen bewegen

Ich möchte mal feststellen, dass es sehr ärgerlich ist, wenn bei Polizei und Stadtverwaltung die Meinung vorherrscht, die Bevölkerung gehe so etwas nichts an. Denn warum erscheint in den Regionalzeitungen erst einen Monat später ein Artikel über so eine unglaubliche Tat? Erst nachdem am 13. Januar ein Artikel in einem Online-Blog der „Zeit“ erschienen war, hält man es für nötig, Stellung zu beziehen. Der Stadt Osterburken ist der Vorfall seit Mitte Dezember bekannt, sie hatte ihn ja der Polizei gemeldet.

Was soll man da von der Beschwichtigung des Bürgermeisters halten, Osterburken sei „unglücklicherweise“ ein leicht erreichbarer Ort, und es müsse nicht sein, dass die Personen im Video aus Osterburken stammen, sowie, dass bereits vor einem Jahr schon einmal ähnliche Bilder im Netz kursierten, und es sich möglicherweise um dasselbe Bildmaterial handele. Das klingt derart unglaublich, dass man den Eindruck erhält, dass man hier mal wieder auf dem rechten Auge blind ist – denn sollte man das nicht sein, müsste klarer Stellung bezogen werden und man die Bevölkerung zum Hinschauen und nicht zum Wegschauen und/oder Verschweigen bewegen und informieren.

Ich möchte nicht, dass in rechten Kreisen der Eindruck entsteht, man kann hier rechtes Gedankengut verbreiten und alle schweigen dazu. Da müsste ich mich schämen, nicht nur vor den Augen unserer Mitbürger mit Migrationshintergrund, sondern auch vor mir selbst.

