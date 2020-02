Zeugen gesucht

Osterburken.Auf rund 1500 Euro Schaden bleibt ein Autofahrer sitzen, wenn nicht ermittelt werden kann, wer am Mittwoch zwischen 9.20 und 10.25 Uhr gegen dessen BMW gefahren ist. Der Mann hatte den Wagen in einer Parklücke in der Osterburkener Güterhallenstraße, Höhe Hausnummer 2, abgestellt. Als er zu dem Auto zurückkam, bemerkte er einen frischen Unfallschaden an der hinteren Tür auf der Fahrerseite.

Eine unbekannte Person war mit ihrem Fahrzeug gegen den BMW gefahren und hatte sich von der Unfallstelle entfernt, ohne die Polizei zu rufen oder auf den BMW-Besitzer zu warten. Aus diesem Grund hat das Buchener Polizeirevier die Ermittlungen aufgenommen. Zeugenhinweise gehen an die Rufnummer 06281/9040.

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 15.02.2020