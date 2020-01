Yara Selman ist Schulsiegerin

Osterburken.Der Vorlesewettbewerb hat bereits eine lange Tradition. Jedes Jahr wird er vom Börsenverein des Deutschen Buchhandels ausgelobt und an der Realschule Osterburken für Schüler der Klasse 6 ausgetragen.

Dabei werden zunächst in jeder der beteiligten 6. Klassen zwei Klassensieger ermittelt. In der Klasse 6 a waren dies Yara Sleman und Sofia Montoya, in der 6 b Maxine Berberich und Moritz Epp, in der 6 c Lena-Marie Rumez und Jana Frank.

Die Klassensieger traten anschließend im Schulentscheid in der Aula unter Anwesenheit aller Sechstklässler gegeneinander an und stellten ihre Vorlesekünste vor der Jury und dem Publikum sowohl mit einem selbst ausgewählten Text sowie einem Fremdtext unter Beweis.

Zum Kreisentscheid

Die Jury hatte dann die schwere Aufgabe, den Schulsieger zu ermitteln. Die diesjährige Schulsiegerin wurde nach eingehender Beratung der Jury-Mitglieder Yara Sleman aus der Klasse 6 a. Sie wird Anfang 2020 im Kreisentscheid gegen Schulsieger aus dem Neckar-Odenwald-Kreis antreten.

Auch wenn es nur einen Schulsieger geben kann, können am Ende doch alle sechs Klassensieger stolz auf ihre Leistung sein.

Darüber hinaus wurden alle sechs Teilnehmer der Realschule mit einer Urkunde belohnt. Die besten drei Leser erhielten zudem einen Buchpreis.

