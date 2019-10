„Wollen uns der Verantwortung stellen“

Der Gemeinderat Osterburken hat entschieden, dass sich die Stadt an den Kosten des neuen GTO beteiligt. Sie übernimmt den jährlichen Schullastenausgleich für die nächsten 25 Jahre.

Osterburken. Mit einem einstimmigen Votum hat sich der Gemeinderat Osterburken dafür ausgesprochen, dass sich die Stadt am Neubau des Ganztagsgymnasiums finanziell beteiligen wird. Dies entschieden die Gremiumsmitglieder nach einer kurzen Diskussion in der Sitzung am Montagabend – sehr zur Zufriedenheit mehrere Kreisräte und der anwesenden GTO-Vertreter rund um Schulleiterin Regina Krudewig-Bartel. „Wir wollen uns dieser Verantwortung stellen, auch wenn wir zu einer Beteiligung nicht verpflichtet wären. Wir haben hier einen Schulstandort aufgebaut, das soll unbedingt so bleiben“, betonte Bürgermeister Jürgen Galm, dem die Erleichterung nach dem Entschluss pro GTO deutlich anzumerken war.

Sitz im Preisgericht

Die Entscheidung war auch ein Zeichen an den Schulträger, den Landkreis. Dieser soll nach Abbruch des alten Realschulgebäudes, soweit für die Planung notwendig, eine kostenlose Fläche von circa 4000 Quadratmetern im westlichen Teil des Grundstücks für den Neubau erhalten. Für die Dauer von 25 Jahren erstattet die Stadt dem Landkreis die jährlichen Kosten des Schullastenausgleichs inklusive Dynamisierung (siehe Infobox). Derzeit wären das 103 400 Euro pro Jahr. Osterburken soll beim anstehenden Architektenwettbewerb im Preisgericht einen Sitz mit Stimmberechtigung erhalten. Weitere Bedingungen: Der Auslobungstext für das Wettbewerbsverfahren um den Neubau soll so gestaltet werden, dass der Schulcampus-Gedanke weiterhin verfolgt wird.

Rückblick: Nachdem im vergangenen Jahr eigentlich die Sanierung des GTO für neun Millionen Euro geplant war, sorgten Schadstoffbelastungen für eine wahre Kostenexplosion. Der Betrag stieg um das Dreifache auf 27 Millionen Euro an. In der Kreistagssitzung im Februar wurden die Aufgabe des Schulgebäudes und ein Neubau beantragt. Die Ungewissheit war bei allen Beteiligten groß, da das Kultusministerium dem Antrag erst noch zustimmen musste und die Verantwortlichen mit einer Entscheidung erst in mehreren Monaten rechneten. Doch schon im Mai erfolgte die Bestätigung aus Stuttgart, dass das GTO aus baulichen Gründen aufgegeben werden kann. Etwas getrübt wurde die Freude dennoch: Das Ministerium stufte die Mängel am Musiktrakt nicht so gravierend ein wie am Hauptgebäude, weshalb dieser Trakt saniert werden soll. Zudem wurde festgelegt, dass der Abriss des alten Gebäudes nach der Fertigstellung des Neubaus bis spätestens 2024 erfolgen soll. Damit wurde auch die Förderfähigkeit des Ersatzbaus verbunden.

Wie in der Sitzung am Montag bekanntwurde, legte das Regierungspräsidium zwischenzeitlich bereits das Raumprogramm fest. Aufgrund der aktuellen Schülerzahlen und der Geburtenstatistik wird mit 90 Schülern pro Jahrgang gerechnet. Nach Abzug der bestehenden Flächen wurde eine Fehlfläche von 3783 bis 4010 Quadratmeter ermittelt.

25 Millionen Euro teuer

Mitte Juli wandte sich Landrat Dr. Achim Brötel aufgrund der finanziellen Entwicklung des Projektes an die Stadt und brachte eine mögliche Rückübertragung der Schulträgerschaft sowie die finanzielle Beteiligung ins Gespräch. Insgesamt kostet das Projekt ungefähr 25 Millionen Euro. Abzüglich der Zuschüsse vom Land und mit dem Abbruch des alten Gebäudes kommen auf dem Landkreis immer noch Kosten in Höhe von 15 Millionen Euro zu. Der Gemeinderat stellte fest, dass eine Schulträgerschaft die Stadt finanziell überfordern würde. „Die Tatsachen, die 1977 zur Übernahme durch den Kreis führte, hat sich auch heute nicht wesentlich verändert“, erklärte Bürgermeister Galm. Trotzdem sei von Anfang an klar gewesen, dass man in der Rolle als Schulstadt eine Beteiligung nicht ablehnen werde. In einer nichtöffentlichen Gemeinderatssitzung wurde daher eine Mitsprache der Stadt bei der Standortfrage gefordert sowie direkte Informationen durch den Landrat und Kreiskämmerer.

Keine Mitsprache beim Standort

Der Landkreis stufte die Forderung nach Mitsprache bei der Standortfrage als nicht machbar ein. Wie Galm erklärte, bestünde durch die strikte Standortvergabe die Gefahr, eine möglichst wirtschaftliche Lösung des Neubaus schon im Vorfeld auszuschließen. Die Standortfrage solle daher dem durchzuführenden Wettbewerb mit seinen insgesamt im Detail noch festzulegenden Auslobungskriterien überlassen werden.

In einer weiteren nichtöffentlichen Sitzung informierten der Landrat und Kreiskämmerer Michael Schork unter Einbeziehung der Schulleiterin Krudewig-Bartel über das Vorgehen und beantworteten offene Fragen. Der Landkreis bot zudem folgende Lösung an, um die Interessen der Stadt und der Schule beim Architektenwettbewerb zu wahren: Bürgermeister und Schulleiterin soll in die Besetzung des Preisgerichtes miteingebunden werden. Als beratende Mitglieder wurden der stellvertretende Schulleiter Uwe Rossa und Hausmeister Thomas Zemmel vorgeschlagen.

„Unverzichtbar“ für Osterburken

Landkreis und Stadt einigten sich außerdem auf die Form der Beteiligung, die sich am Schullastenausgleich orientiert (siehe Info-Box). Diesen sprach auch Gemeinderat Werner Geiger an, der das GTO als „unverzichtbar“ für Osterburken bezeichnete. „Wie hoch der Ausgleich ausfällt, ist unsicher. Das Geld wird uns definitiv fehlen“, betonte er und mahnte an, sich als Gremium jetzt schon eine Spardisziplin aufzuerlegen. Er merkte an, dass drei Viertel der Schüler von außerhalb kommen, viele auch aus dem Hohenlohekreis. „Eine Beteiligung des Landkreises wäre durchaus gerechtfertigt.“ Bürgermeister Galm pflichtete Geiger mit Hinblick auf die Finanzen bei: „Die fetten Jahre sind vorbei, das wurde nicht zuletzt bei der Kreistagssitzung deutlich. Wenn der Landrat bei einer Erhöhung der Kreisumlage um drei Prozentpunkte auf Solidarität hofft, lässt das tief blicken.“

Die vermeintlich gute wirtschaftliche Situation könne daher schnell umschlagen. Zudem stünden viele Maßnahmen an, „einige Förderungen stehen in der Schwebe“. Er rechnet, „wenn alles normal läuft“, mit jährlichen Kosten von unter 150 000 Euro. Insgesamt hätte die Gemeinde in 25 Jahren einschließlich des Grundstücks etwa vier Millionen Euro bezahlt. „Durch den Neubau werden schließlich auch die Betriebskosten sinken“, bemerkte er.

Gemeinderat Martin Brümmer bemängelte, dass „es sich dabei nicht unbedingt um eine Freiwilligkeitsleistung des Kreises handelt. Es gibt genügend Gebäude im Landkreis, bei denen die Gemeinden nicht an den Kosten beteiligt werden.“ Er sei nicht gegen die Beteiligung, aber es solle auch anerkannt werden, welchen Schritt die Stadt mit dieser Entscheidung gehe. Außerdem forderte er, dass das Gremium bei Neuigkeiten schneller zu informieren sei. Dr. Xaver Nafz stimmte seinem Kollegen zu und meinte: „Es sollte nicht nur bei uns mit der Lupe genaustens nachgeschaut werden. Man könnte auch schon zwei Jahre weiter sein, denn die Sanierung war absehbar.“ Bürgermeister Galm meinte zur letzten Bemerkung, dass er sich dazu nicht wieder äußern werde. Mit Blick auf den Beschluss betonte er jedoch, dass es auch wichtig sei, „die Unsicherheit bei den Schülern und Eltern zu beseitigen“. Klaus Vogel fand, dass sich die Rhetorik des Landratsamtes positiv stark verändert habe. Er sei sich aber nicht sicher, ob die Stadt einspringen müsse für das Defizit, das der Kreis mit den Krankenhäusern einfahre. „Es sollte unbedingt darauf geachtet werden, dass beim Neubau die Mensa den Status quo beibehält. Da sollte auch das Interesse der Realschule berücksichtigt werden“, schlug Vogel vor.

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 23.10.2019