Willi Barnbeck feiert seinen 100. Geburtstag

Osterburken.Einen ganz besonderen und seltenen Geburtstag gibt es an diesem Donnerstag in Osterburken: Willi Barnbeck wird 100 Jahre alt und kann seinen Ehrentag bei relativ guter Gesundheit im Kreise seiner Lieben feiern.

Der Jubilar wurde am 12. März 1920 in Magdeburg geboren. Im Anschluss an die Schulzeit war er Praktikant in der Firma Polke in Magdeburg. 1938 wurde Barnbeck zur Wehrmacht eingezogen.

Nach Krieg und Gefangenschaft in Norwegen und Frankreich wurde er in die damalige französische Besatzungszone nach Immendingen im Schwarzwald entlassen.

Dort lernte er seine Frau Anneliese Hemberger aus Osterburken kennen. Im Februar 1949 zog das Paar nach Osterburken und heiratete am 10. September des gleichen Jahres. Aus der Ehe gingen fünf Kinder hervor.

Von 1949 bis 1952 absolvierte Willi Barnbeck in Karlsruhe ein Studium zum Ingenieur im Maschinenbau. An diese Zeit erinnert ihn noch heute seine Mitgliedschaft in der Studentenverbindung „Markomania“, die ihn jährlich am Geburtstag besucht.

Nach der Ausbildung fand der Jubilar im April 1952 eine Anstellung in der Firma Agria in Möckmühl als Entwicklungs-Ingenieur. Dort war er bis zu seiner Pensionierung Ende 1984 tätig.

Neben seiner beruflichen Tätigkeit war Willi Barnbeck auch vielfältig ehrenamtlich in seiner neuen Heimatstadt Osterburken aktiv. So spielte er beispielsweise beim SVO von 1949 bis 1952 Fußball und wurde aufgrund der langjährigen Mitgliedschaft und seiner Verdienste um den SVO zu dessen Ehrenmitglied ernannt.

Seit 1949 ist Barnbeck Mitglied im CDU-Stadtverband Osterburken sowie passives Mitglied in der Chorvereinigung „Frohsinn“ und im Musikverein.

Er war 1953 Gründungsmitglied der damaligen Fastnachtsgesellschaft.

Am 10. September 2009 feierte der rüstige Jubilar mit seiner Frau das seltene Fest der diamantenen Hochzeit. Am 8. Januar 2010 traf ihn ein schwerer Schicksalsschlag, als seine Frau Anneliese starb.

Heute verbringt Willi Barnbeck seinen Lebensabend in seiner Eigentumswohnung, gut betreut von der Familie.

Sehr interessiert und mit großer Freude spielt er gerne mit seiner Tochter Anne Bermayer das Spiel des Wissens oder Stadt-Land-Fluss, löst Kreuzworträtsel und legt Puzzles.

Zu seinem Geburtstag gratulieren ihm neben den vier Kindern und Schwiegerkindern acht Enkel, vier Urenkel sowie Verwandte und Freunde. Die Fränkischen Nachrichten wünschen ihm für das neue Lebensjahr alles Gute und weiterhin gesundheitliches Wohlbefinden.

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 12.03.2020