Wichtiger für gute Infrastruktur

In Osterburken wurden neue Ladestationen im Parkhaus und in der Professor-Schumacher-Straße in Betrieb genommen. Das Bild zeigt (von links) Bauamtsleiter Mathias Stein-macher, Bürgermeister Jürgen Galm und EnBW Kommunalberater Bernhard Ries bei der offiziellen Übergabe.