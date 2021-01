Weg wurde bewusst ausgesucht

Ausweisung neuer Bauplätze, neues Feuerwehrhaus, funktionierendes Vereinsleben, Neubelebung des Bahnhofsgebäudes, gut angenommenes Fachmarktzentrum …es läuft doch in Osterburken ?!?

Wer die letzten Monate aufmerksam durch die Innenstadt (besonders die Güterhallenstraße, Unterführung, Friedrichstraße, Kapellenstraße inklusive Kilianskapelle und das Bahnhofsgelände) gelaufen oder gefahren ist, konnte feststellen, dass sich in Form von Schmierereien, „Vermüllung“ und Aufklebern genügend tut.

Ich bin der Meinung, dass die rechte Szene genau diesen Weg vom Bahnhof zum Parkhaus gewählt hat, weil sie erkannte, dass sie hier auf keinerlei Widerstand treffen wird.

Bereits in der öffentlichen Sitzung vom 15. Dezember hatte ich in Zusammenhang mit der Neuverpachtung des Bahnhofsgebäudes angefragt, was im Schutze der Dunkelheit passiert und wie das Konzept „Art der sozialen Kontrolle“, das Bürgermeister Galm angeführt hat, auszusehen habe. Seine Antwort hat mich nicht überzeugt. Dieser Aufmarsch konnte unmöglich allen Anwohnern verborgen geblieben sein. In diesem Fall scheint wohl dieses Konzept der sozialen Kontrolle versagt oder nicht gegriffen zu haben.

Meiner Meinung nach hätte dieser Vorfall viel eher transparent gemacht werden müssen, um die Bürger dafür sensibel zu machen, was in ihrem „Städtle“ passiert. Es kann nicht im Sinne der Bürger, der Stadtverwaltung und der im Gemeinderat vertretenen Parteien sein, dass Osterburken in Zukunft mit dieser unsäglichen Aktion in Verbindung gebracht wird. Hier erwarte ich eine klare Positionierung und Abgrenzung des Bürgermeisters und aller Verantwortlichen.

Zum Schluss dieser Zeilen sei mir noch eine Bemerkung erlaubt: Ich hätte mir einen mit einer Stimme sprechenden Gemeinderat gewünscht, als es um die behindertengerechte Sanierung der Unterführung ging. Der Bürgermeister war der Meinung, Senioren mit Rollator und rollstuhlfahrende Menschen könnten doch das Angebot der „behindertengerechten Brücke“ nutzen. Wo war der Aufschrei? …es läuft doch in Osterburken!!!

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 22.01.2021