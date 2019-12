Bofsheim.Die Arbeiten zur Erneuerung der Wasserleitung im Kirchweg in Bofsheim machen Fortschritte. Nachdem es in der Vergangenheit zahlreiche Rohrbrüche in diesem Bereich gab, erneuert die Firma Bokmeier (Markelsheim) die veraltete Gussleitung sowie die einzelnen Hausanschlüsse bis zur Grundstückgrenze im gesamten Kirchweg auf einer Länge von circa 230 Metern. Bild: Geiger

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 06.12.2019