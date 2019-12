Walter Belzner glücklicher Gewinner von 200 Euro

Osterburken.Bei der Weihnachtsaktion „Weihnachtliches Osterburken“, einer Werbemaßnahme des Gewerbevereins Osterburken, hatte dieser wieder wie alljährlich einige tausend Glücksscheine in den Geschäften der Römerstadt ausgelegt.

Einkaufsgutscheine von 1000 Euro

Zu gewinnen gibt es Einkaufsgutscheine im Gesamtwert von über 1000 Euro. Wer einen solchen Gutschein ausfüllt und bei den Geschäften wieder abgibt, hat mit etwas Glück die Möglichkeit einen wertvollen Warengutschein zu gewinnen.

Die Vorteile der Weihnachtsaktion des Gewerbevereins liegen auf der Hand: Zum einen können die Kunden vor Ort einkaufen und der Umsatz bleibt in der Stadt und kann vielleicht sogar erhöht werden.

Die erste Ziehung dieser Weihnachtsaktion fand am Abend des traditionellen Weihnachtsmarktes durch beiden Vorsitzenden Erwin Knörzer-Ehrenfried, Gunter Hofmann sowie Mitglieder des Vorstandes Ursula Häfner und Paul Wohlfart statt. Die Glücksfee Emma Zeidelhack hatte aus einer großen Lostrommel die glücklichen Gewinner gezogen. Einen Gewinngutschein in Höhe von zehn Euro gewann Renate Jassmann-Hoppert, Thandi Dörr, Birgit Müller, Harald Diller, Emil Hartmann und Familie Lesk (alle Osterburken), Heike Polland-Kern (Seckach), Familie Zoftinger und Maik Geßner (beide aus Adelsheim).

Ein Gewinngutschein in Höhe von jeweils 25 Euro ging an Yannick Gerner (Ravenstein), M. Kautzmann (Sindolsheim), Elvira Schmitt (Altheim) sowie an Thomas Maier, Christian Schmitt und Timeo Schmitt (alle Osterburken).

Lea Ziegler bei Gewinnern

Marius Blatz (Osterburken) gewann einen Gutschein in Höhe von 50 Euro und Lea Ziegler ebenfalls aus Osterburken gewann einen Gutschein in Höhe von 100 Euro. Walter Belzner war der Gewinner des Hauptpreises nämlich eines Gutscheins in Höhe von 200 Euro. Vorstand Erwin Knörzer-Ehrenfried beglückwünschte die stolzen Gewinner, die noch schriftlich benachrichtigt werden. F

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 20.12.2019