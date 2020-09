Von Auto erfasst und schwer verletzt

Osterburken.Ein 51-Jähriger zog sich am Freitagmorgen schwere Verletzungen zu, nachdem er ein totes Tier von der B 292 bei Osterburken räumen wollte. Der Mann fuhr gegen 5 Uhr in seinem Auto auf der Bundesstraße, so die Polizei in einer Mitteilung. Als der 51-Jährige am Abzweig nach Oberkessach ein totes Wildschwein auf dem Abbiegestreifen liegen sah, hielt er seinen Wagen an und stieg aus, um das Hindernis von der Fahrbahn zu entfernen. Ein weiterer Autofahrer hielt ebenfalls an, um seine Hilfe anzubieten, woraufhin der 51-Jährige am Straßenrand ein paar Worte mit dem Mann wechselte.

Während dessen fuhr eine 61-Jährige an den haltenden Pkw vorbei und übersah dabei wohl den am Fahrbahnrand stehenden Fußgänger. Sie erfasste den 51-Jährigen mit ihrem Wagen, wodurch dieser schwer verletzt wurde. Er wurde von Rettungskräften in ein Krankenhaus gebracht.

