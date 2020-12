Viele Nachbarn beteiligten sich an Aktion

Osterburken.Wie vielerorts in den Kindergärten überlegt auch das Team des Kindergartens St. Martin in Osterburken seit Monaten immer wieder, wie den Kindern trotz Corona-Einschränkungen und -Auflagen kirchliche Feste nahe gebracht werden können.

Große Herausforderung

Besonders in der Adventszeit ist dies eine große Herausforderung, die aber auch dazu anregt, neue Wege zu gehen.

So wurde in diesem Jahr in St. Martin überlegt, wie die Nachbarschaft des Kindergartens trotz Abstandsregeln dazu animiert werden kann, gemeinsam ein weihnachtliches Zeichen zu setzen.

Die Idee entstand, den jährlich gestifteten Tannenbaum von S. Bopp in diesem Jahr nicht nur auf dem Vorplatz des Kindergartens aufzustellen, sondern mit allen Nachbarn einen schönen Weihnachtsbaum zu gestalten.

Franziska Matt, Wirtin des Gasthauses „Schwanen“, konnte schnell überzeugt werden, den Tannenbaum auf ihrem Grundstück für alle zugänglich aufzustellen.

Mit einem Brief, von den Kindergartenkindern an alle benachbarten Haushalte verteilt, wurden die Anlieger dazu aufgefordert, den Baum nach und nach zu schmücken.

Große Freude kam bei den Kindergartenkindern auf, als sie täglich sehen konnten, wie „ihr Baum“ immer weihnachtlicher wurde.

Es beteiligten sich sehr viele Nachbarn daran, gemeinsam einen „Mühlenstraßen-Weihnachtsbaum“ zu gestalten. Für die Kinderaugen gab es vielfältigen Schmuck zu bestaunen.

Gelungene Aktion

Rechtzeitig zum Nikolausfest erstrahlte der Weihnachtsbaum nun in festlichem Glanz.

Eine gelungene Aktion, an der nicht nur die Kindergartenkinder aus St. Martin viel Freude haben – immer wieder bleiben auch Spaziergänger am bunt geschmückten Weihnachtsbaum stehen, um ihn zu bewundern.

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 12.12.2020