Viele Informationen und ein öffentliches Gedenken geplant

Osterburken.Ende November hatte Pfarrer Kurt Wolf Personen des öffentlichen Lebens, Bürgermeister, Pfarrer, Schulrektoren, Vertreter der KZ-Gedenkstätte Neckarelz, den Historischen Verein Bauland, den Historiker Dr. Scheuerbrandt, Vertreter des Roten Kreuzes und weitere Personen zu einem Treffen ins evangelische Gemeindezentrum Osterburken eingeladen. Bei dem Treffen wurde darüber gesprochen, ob und wie der Ankunft von etwa 800 KZ-Häftlingen um Ostern 1945 in Osterburken gedacht werden soll.

Gegen Ende des Krieges gab es in der Region einige kleinere KZs, die sogenannten Neckarlager, in denen Menschen unter schlimmsten Bedingungen Stollen in Berghänge treiben mussten, weil die Nazis dort Rüstungsfirmen sicher unterbringen wollten.

Die Gefangenen waren Zivilisten aus Frankreich, Italien, Polen, Russland und anderen Ländern. Die Lebensbedingungen in den Lagern waren geprägt durch erniedrigenden Umgang, Schikanen, brutale Strafen, Hinrichtungen, denen alle zusehen mussten, stundenlange Appelle bei strömendem Regen und mangelhafte Ernährung. Wegen dem Vorrücken der US-Armee misslang der Versuch der Nazis, die Gefangenen mit dem Zug nach Dachau zu bringen. So endete der offene Güterzug, vollgepfercht mit ausgemergelten Menschen, nach einer mehrtägigen Odyssee schließlich am Karsamstag 1945 in Osterburken, von wo er zwei Kilometer ins freie Feld Richtung Adelsheim geschoben und stehen gelassen wurde. Erst vier Tage später konnten sich die völlig entkräfteten Menschen auf den Weg nach Osterburken machen.

Was die Resonanz in der Runde anging, so waren die Teilnehmer insgesamt dem Anliegen gegenüber aufgeschlossen und man suchte nach Wegen, wie sich ein Gedenken sinnvoll realisieren lässt. Verschiedene Formen wurden ins Auge gefasst.

Eine Idee war, am Freitag, 8. Mai 2020, also 75 Jahre nach Ende des Zweiten Weltkriegs im GTO für die 9. Klassen nachmittags eine Infoveranstaltung abzuhalten in Zusammenarbeit mit der KZ-Gedenkstätte Neckarelz und Dr. Jörg Scheuerbrandt, der ein Heft erstellt hat, in dem er Berichte von Zeitzeugen zusammengetragen hat. Zu der Veranstaltung sollen auch die Schüler der Adelsheimer und Osterburkener Schulen der 9. Klassen eingeladen werden.

Ein weiteres öffentliches Gedenken soll am Freitag, 3. April, um 17 Uhr stattfinden, zeitnah zur Ankunft des Zuges 75 Jahre zuvor. Außerdem möchte die Gruppe „fromm und politisch“ am Palmsonntag ein Politisches Abendgebet in der Klinge-Kirche zu diesem Thema abhalten.

Die Vorschläge stehen noch am Anfang und werden beim nächsten Treffen am 23. Januar um 17 Uhr im evangelischen Gemeindezentrum Osterburken vertieft und weiter vorangebracht.

Inzwischen hat sich, so die Einschätzung von Pfarrer Kurt Wolf, eine reife Gedenkkultur gegenüber den dunklen Kapiteln der deutschen Geschichte entwickelt. Auch wenn nachfolgende Generationen keine persönliche Schuld tragen, so gebe es doch für alle eine Verantwortung, das, was damals Menschen im Namen des deutschen Volkes angetan wurde, nicht zu vergessen.

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 17.12.2019